Her yeni gün vatandaş tarafından merakla takip edilen çeyrek altının fiyatlarında hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Yeni günlerde çeyrek altının düşüş mü yoksa yükseliş mi yaşayacağı konusu belirsizliğini korurken, çeyrek altın haftayı 238 lira ile kapattı.
BUNDAN SONRA FİYATI NASIL DEĞİŞİR?
Bundan sonraki zamanda da altın fiyatlarının artış mı yoksa düşüş mü yaşayacağı belirsizliğini korurken, konuyla ilgili konuşan kuyumcuklar, her gün bakıp fiyatların nasıl bir seyirde gittiğine bakılması gerektiğini belirttiler. Kuyumcular, altın yatırımcısının şu sıralar fiyatları iyi takip etmesi gerektiğini de belirtiyor.
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