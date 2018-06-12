Gram altın ne kadar?

Vatandaşlar çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar sorusunun cevabını arıyorlar. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar düştü? İşte altın piyasasındaki son durum…

Gram altın bugün 188,78 liradan alınırken, 188,81 liradan satılıyor. Çeyrek altın 301,71 liradan alınırken 308,53 liradan satılıyor. Yarım altın da 601,54’dan alınırken 617,06 liradan satılıyor.

Cumhuriyet altın ise bin 248 liradan alınıp bin 261 liradan alıcı buluyor.

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