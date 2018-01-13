160,80 liradan alınan 24 ayar külçe altın 161 liradan, bin 60 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 77 liradan, 146,50 liradan alınan 22 ayar bilezik 150,50 liradan, bin 35 liradan alınan lira (tam) ziynet bin 55 liradan, 518 liradan alınan yarım ziynet 528 liradan ve 259 liradan alınan çeyrek ziynet 264 liradan satılıyor.

ALTININ DAHA DA DÜŞMESİNİ BELİYORUZ

Altındaki durumu değerlendiren Kuyumcu Ahmet Kara, “Altın fiyatları çok yükselmişti. Hem dolar hem de altın rekorlarını tazelemişti. Buna istinaden altın piyasası durağanlık yaşamıştı. Şimdi ise uzun süreden beri devam eden bir düşüş var. Bu durum piyasada hareketliliğin yaşanmasına vesile oluyor. Altının daha da düşmesini beliyoruz” diye konuştu.

DOLARDA SON DURUM

Serbest piyasada dolar 3,7720 liradan, euro ise 4,5420 liradan dün güne başladı. 3,77 liradan alınan dolar 3,7720 liradan, 4,54 liradan alınan euro ise 4,5420 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,7930 liradan, euro ise 4,5720 liradan satılmıştı.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,66'lık yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,66'lık yükselişle düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 754,47 puanlık artışla 115 bin 473 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,91, holding endeksi de yüzde 0,44 değer kazandı.

SELAHATTİN BAYRAK