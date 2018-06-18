Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 25°
gök gürültülü hafif yağmurlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
93114
ALTIN
194.659
DOLAR
4.7295
STERLİN
6.2653
EURO
5.4914

Gözümüz, kulağımız onların üzerinde olacak

Hekimhan Kaymakamı Reşit Özer Özdemir, Hekimhan'da ikamet eden şehit ailelerini ziyaret etti. Ailelerin ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Özdemir, “Sizlere her zaman kapımız açıktır. Maddi ya da manevi sıkıntılarınız olursa bizlere iletin, sıkıntılarınızı çözmek bizim görevimiz. Gözümüz, kulağımız şehit ailelerinin üzerinde olacak” dedi.

Gözümüz, kulağımız onların üzerinde olacak

Hekimhan Kaymakamı Reşit Özer Özdemir, Hekimhan'da ikamet eden şehit ailelerini ziyaret etti. Ailelerin ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Özdemir, “Sizlere her zaman kapımız açıktır. Maddi ya da manevi sıkıntılarınız olursa bizlere iletin, sıkıntılarınızı çözmek bizim görevimiz. Gözümüz, kulağımız şehit ailelerinin üzerinde olacak” dedi.

18 Haziran 2018 Pazartesi 11:17
Gözümüz, kulağımız onların üzerinde olacak

Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Kaymakam Reşit Özer Özdemir, “Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyorum. Vatanımızın birliği, beraberliği ve huzuru için en kıymetli varlığı olan canlarını feda eden şehitlerimize minnet borçluyuz. Şehit aileleri bizlere emanettir. Gözümüz, kulağımız şehit ailelerinin üzerinde olacak” diye konuştu.

PROTOKOLE TEŞEKKÜR

Maddi ve manevi her konuda şehit ailelerinin yanında olacaklarını belirten Kaymakam Özdemir'in ziyaretinden oldukça memnun kaldıklarını ifade eden şehit aileleri ise, protokol üyelerine teşekkür etti.

Kaymakam Özdemir’e Garnizon Komutanı Kıdemli Başçavuş Özgür Polat Yavuz, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Osman Öztürk, İlçe Müftüsü Necmi Ünsal ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Cevdet Yiğit eşlik etti. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaHekimhanReşit özer özdemirşehit Ziyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Polat'ın yoğun bayram mesaisi
Başkan Polat'ın yoğun bayram mesaisi
Askerlik Şubesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor
Askerlik Şubesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor
Yaz Tatilinde 'Bilgi Evi' Hizmette
Yaz Tatilinde 'Bilgi Evi' Hizmette

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim