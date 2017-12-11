11 Aralık 2017 Pazartesi

GÖZTEPE’NİN SOKAKLARI SICAK ASFALTA KAVUŞTU

Battalgazi Belediyesi, çalışmalarına devam ediyor. Belediye tarafından Göztepe Mahallesi’nde altyapısı tamamlanan 6 sokakta sıcak asfalt çalışması yapıldı.

11 Aralık 2017 Pazartesi 10:45
GÖZTEPE’NİN SOKAKLARI SICAK ASFALTA KAVUŞTU

 Battalgazi Belediyesi, Göztepe Mahallesi’nde yeni yerleşim yeri olan ve altyapısı tamamlanan 6 sokakta sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Göztepe Mahalle Muhtarı Bilal Yerli, Battalgazi Belediyesi’nin çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, “Çalışmalardan memnunuz. Önceleri böyle hizmetler göremiyorduk. Burası yeni yerleşim yerleri olması dolayısıyla altyapının tamamlanmasının ardından AYKOME’den gerekli izinler alındıktan sonra Battalgazi Belediyemiz her yerde olduğu gibi Göztepe mahallemizde de sıfır asfalt serimini başarıyla tamamlamıştır. Emeği geçen başta Battalgazi Belediye Başkanıma, yardımcılarına ve ekibine teşekkür ediyorum. Çok güzel bir hizmet oldu. Burası yeni yerleşim yerleri olduğu için alt yapısı yeni yeni bitti. Bölgemizdeki kaldırım çalışmaları ve aydınlatma çalışmaları bittikten sonra prestij bir cadde olacağına inancımız tamdır. Bu mahallemiz Battalgazi’mizin Fahri Kayhan’ı olma yolunda ilerliyor” ifadelerinde bulundu.

 

ESKİYLE MUKAYESE EDİLEMEZ
  Mahalle sakinlerinden Mustafa Aydemir ise, “35 yıldan fazla bir süredir burada yaşıyorum. Şimdiki hali çok güzel oldu. Çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum. Çalışmalardan sonra eskiyle mukayese edilemez bir şekilde güzel oldu. Bizlere elinden gelen desteği veren Selahattin başkanımızdan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

 Yusuf Bayer isimli mahalle sakini de, “Burada ikamet ediyorum. Öncelikle bu hizmetin gelmesinde emeği geçenlere muhtarımıza, başkanımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hizmetlerin devamını bekliyoruz. Buralar eskiden bağ bahçe idi. Şimdi ise otoban gibi yola kavuştuk. Kaldırım çalışmaları da bittikten sonra mahallemiz çok güzel bir görünüme kavuşacaktır. Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan en iyi başkanlardan biri. Başarılarının devamını dileriz” diye konuştu.

HABER MERKEZİ
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