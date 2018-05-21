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GÖZLER YSK’DA

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için siyasi parti genel merkezleri milletvekili aday listelerini bugün 17.00’ye kadar YSK’ya verecek.

GÖZLER YSK’DA

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için siyasi parti genel merkezleri milletvekili aday listelerini bugün 17.00’ye kadar YSK’ya verecek.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 10:40
GÖZLER YSK’DA

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. Seçime 33 gün kala, siyasi parti merkezlerinde de hararet artmaya başladı. Bu kapsamda partilerin milletvekili aday listelerini bugün YSK’ya bildirmesi bekleniyor.

MHP AÇIKLADI

Diğer taraftan Milliyetçi Hareket Partisi, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için aday listesini geçtiğimiz hafta açıkladı. Malatya’dan 35 aday adayının başvuru yaptığı aday listesi şu şekilde oldu:
1-Mehmet Celal Fendoğlu (Turizmci)
2-Ömer Ekici (İş Adamı)
3-Burhan Coşkun (Akademisyen)
4-Adil Zereyli (Tıp Doktoru)
5-Aysel Yüzer (Emekli)
6-Bekir Enes Çaparoğlu (Öğrenci)

AK PARTİ VE CHP

Bilindiği gibi Malatya’da AK Parti’de 74, CHP’de 17 aday adayı bulunuyor. Kulislerden edinilen bilgilere göre, AK Parti’de Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık isimleri; CHP’de Veli Ağbaba ismi ön plana çıkıyor. Tüm partilerin Malatya’da milletvekili aday listesi bugün netlik kazanacak.

YSK’NIN YAYIMLADIĞI TAKVİM

Diğer taraftan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim takvimini geçtiğimiz ay yayımladı. YSK tarafından oluşturulan takvime göre, bugünden itibaren işleyecek olan çizelge şöyle:

“… 21 Mayıs: Partiler milletvekili aday listelerini YSK’ya verecek. Bağımsız adayların başvuru süresi tamamlanacak.
22 Mayıs: Seçmen kütükleri kesinleşecek.
7-19 Haziran: Yurt dışında oy verme yapılacak.
8 Haziran: Her il için il seçim kurulu miting alanı belirleyecek.
14 Haziran: Seçim yasakları başlayacak.
17 Haziran: TRT radyo ve televizyonundan propaganda konuşmaları yapılacak.
24 Haziran: Oy verme işlemi yapılacak. Seçim yasakları 24.00’te sona erecek. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59’da ilan edilecek.”

TÜRKAN YILDIZ

Anahtar Kelimeler:
YSKSeçimADAY LİSTELERİ
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