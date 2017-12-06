06 Aralık 2017 Çarşamba

Gözler sonuçlara çevrildi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) İlkbahar ve Sonbahar olmak üzere yılda 2 kez yapılan, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) 19 Kasım'da ilk oturumu yapıldı.

06 Aralık 2017 Çarşamba 11:56
Gözler sonuçlara çevrildi

 Sınav sonrası sonuçların ne zaman açıklanacağına ilişkin ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden 2017 ALES Sonbahar oturumunun sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

ÖSYM tarafından ALES sonucu ile ilgili bir açıklama yapıldı. 19 Kasım 2017 tarihinde yapılan ALES sonuçları ÖSYM tarafından 21 Aralık tarihinde açıklanacak. 

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
  ÖSYM'nin takvimine göre, 19 Kasım 2017'de yapılan ve 21 Aralık Perşembe günü adaylara duyurulacak ve ALES sonuçları, ‘https://sonuc.osym.gov.tr' internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM şifreleri ile öğrenilebilecek.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahALES Sonucu

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