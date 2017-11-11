CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 10 Kasım mesajında, “Kurtuluş Savaşımızın eşsiz başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük devlet ve siyaset adamı Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 79. yılında rahmet ve özlemle anıyorum. Parlamenter sistem, laiklik, basın özgürlüğü, yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, kişi hak ve hürriyetleri yok edilmek istendiği, tam bağımsız, çağdaş ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün fikirlerine, büstlerine, resimlerine saldırıldığı, kendisine ve annesine ağır hakaretler edildiği, ders kitaplarından isminin silinmek istendiği, Cumhuriyet değerlerine yönelik toplu ve sistemli saldırıların arttığı günümüzde Mustafa Kemal ve arkadaşlarının canlarını ortaya koyarak hayata geçirdikleri çağdaşlaşma adımları ve devrimler halkımıza her zamankinden daha fazla anlatılmalıdır. Çeşitli dayatmalarla Atatürk’ü hafızalardan silmek isteyenler, bu amaçlarında başarılı olamayacaklarını mutlaka anlayacaktır. Bir taraftan Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk’e karşı başlatılan karalama kampanyaları devam ederken, diğer taraftan aynı çevrelerin Atatürk sevgisinin şaşkınlık verecek şekilde bir anda artması da çok manidardır. Sistemli saldırının başrol oyuncularının, bir yerlerden aldıkları talimatla, göstermelik Atatürk sevgileri dikkat çekicidir” ifadelerine yer verdi.

HABER MERKEZİ