Geçtiğimiz günlerde 338 oyla görüşülmesi teklifi kabul edilen, 21 maddelik anayasa teklifinin bazı maddeleri Mecliste kabul edildi.

HANGİ MADDELER KABUL EDİLDİ?

Yapılan görüşmeler neticesinde, Anayasanın 9. maddesinde yer alan Yargı hakkındaki ‘bağımsız’ ibaresinden sonra “ve tarafsız” ibaresinin eklenmesi teklifi 347 kabul oyuyla Meclisten geçti. Anayasanın 75. maddesinde milletvekillerinin sayısının 550’den 600’e çıkarılması teklifi 133 ret oya karşılık 343 oyla kabul edildi. Anayasanın 76. maddesinde yer alan milletvekili yaşının 25’ten 18’e düşürülmesi ve askerliğini yapmış olması yerine “askerlikle ilişiği bulunmaması gerekir” şeklindeki madde de 139 ret oya karşılık 341 oyla kabul edildi. Yine Anayasanın 77. maddesinde daha önceden 4 yılda 1 olan cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinin 5 yılda 1 yapılması değişikliği de 139 ret oyuna karşı 343 oyla kabul edildi. Anayasanın 87. maddesinde yer alan ve CHP’nin katılmadığı, TBMM’nin görev ve sorumluluk alanı ve oylama ile ilgili kanun da 343 oyla kabul edildi. Diğer maddeler ise görüşülmeye devam ediyor.

MECLİS KÜRSÜSÜ İŞGAL EDİLDİ

Madde görüşmelerinde ciddi bir kavga ve tartışma da çıktı. Sosyal medyada, yaşanan bu kavga siyasiler tarafından eleştiri konusu oldu. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, resmi twetter hesabından, “15 Temmuz'da Meclisi bombalayanların amacı Meclisi çalıştırmamaktı. Dün gece de Meclis kürsüsü işgal edildi, mikrofonu söküldü” şeklinde paylaşımda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da sosyal medya hesabından “CHP'ye talimatı KK (Kemal Kılıçdaroğlu) verdi gitti. Ne ararsanız CHP’de var” şeklinde eleştiride bulundu.

KÜRSÜYÜ YIKTILAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise, “15 Temmuz'da FETÖ' nün deviremediği, CHP'nin koruduğu kürsüyü AKP'liler gelip yıktılar. Kim ki milletin kürsüsünün düşmanıdır, karşısındayız” diye paylaşım yaptı.

TAHİR ÖZÇELİK