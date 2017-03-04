04 Mart 2017 Cumartesi

Görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor

Çevre ve görüntü kirliliği oluşturan hafriyatların düzenli bir şekilde depolanması için ‘Hafriyat Alanları’ oluşturan Malatya Büyükşehir Belediyesi, bu alanda önemli başarılar elde etti. 2016 yılında toplam 728 bin metreküp hafriyat, düzenli olarak depolandı.

04 Mart 2017 Cumartesi 11:59
Görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor

  Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, belirlenen alanlar dışına hafriyat dökenlere ise cezai işlemler uygulanıyor. 2015 yılında düzenli hafriyat işlemlerine başlayan Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında toplamda 728.326 metreküp hafriyatı belirlenen alanlara depoladı. Orduzu hafriyat döküm alanına ilaveten Yaka Mahallesi’nde de ayrı bir hafriyat alanı oluşturan Büyükşehir Belediyesi, hafriyat döküm sahasından 2,2 milyon lira civarında gelir elde etti. 

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