Bazı okullarda engelli rampası veya engelli asansörünün bulunmamasından dolayı engelli vatandaşların oy kullanamaması her seçimde yaşanan sıkıntıların başında yer alıyor. 16 Nisan’da gerçekleştirilecek olan referandumda da bu sorunun tekrar yaşanmaması için nasıl önlemlerin alındığını BUSABAH gazetesine anlatan AK Parti Yeşilyurt Engelli Komisyon Başkanı Naile Altuntaş, yaptıkları çalışmaları anlattı.

Referanduma 2 ay gibi bir süre kaldığı zaman Belediye Muhtarlar Birim Başkanı Murat Nalçacı ve muhtar dernek başkanlarıyla görüştüklerini dile getiren Başkan Altuntaş, muhtarlardan bazı talepleri olduğunu söyledi.

Muhtarlardan mahallelerinde bulunan engelli vatandaşlara ulaşıp Engelli Beyan Formunu doldurtmalarını istediklerini dile getiren Başkan Altuntaş, bunu da ilçe YSK’lara ya da Malatya İl Yüksek Seçim Kurulu’na bildirmelerini rica ettiklerini belirtti.

İSTEĞİMİZ DİKKATE ALINDI

Engelli rampasının veya engelli asansörü bulunmayan bazı okulların listesini Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’ya takdim ettiklerini kaydeden Başkan Altuntaş, “Engelli Beyan Formlarını verdiğimiz zaman seçmen sandıklarını okullarda en azından zemin katlara alınıyor. Ve böylece engelli olan arkadaşlarımız oylarını kullanabiliyorlar. Sağ olsun İl Başkanım da Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’yla görüşerek beni Ali Bey’e yönlendirdi. Ben de 16 okulda engelli rampası olmadığını belirledim ve 16 okulun listesiyle birlikte Milli Eğitim Müdürümüzün yanına gittik. İl Milli Eğitim Müdürümüz, ilçe milli eğitim müdürlerine ulaşarak elimizdeki okul listesini verdi. Ve engelli rampası olmayan bütün okulların zemin katına engellilerin oy kullanabilmesi için acil çözüm üretmelerini istedi. Asansör ya da rampaları olan ve sorunlu olanların da acil olarak tadil edilmesini dile getirdi. Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, bu konuda bize çok yardımcı oldu. Bizim isteğimiz dikkate alındı. Bir şeyler yaptığımıza inanıyorum. Bu çalışmayı yaparak referandumda Malatya’da engelli arkadaşlarımızın bir nebze de olsa rahat oy kullanabilmeleri için bu çabayı gösterdik” şeklinde konuştu.

GÖRME ENGELLİLER OYLARINI KULLANAMIYOR

Görme engelli vatandaşlar için de kabartmalı oy pusulası talepleri olduğunu dile getiren Başkan Altuntaş, “Yine seçime 2 ay kalmıştı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Öznur Çalık’la görme engelli arkadaşlarımızın kabartmalı seçmen kâğıdı istediğini dile getirdik. Bu, Malatya’daki görme engellilerin sorunu olduğu gibi Türkiye’deki görme engelli vatandaşlarımızın da sorunu. Görme engelli arkadaşlarımız kabartmalı seçmen kâğıdı isteyerek, oylarını kendileri kullanmak istiyorlar. Bizlere seçmen kâğıtları geldiği zaman biz bedensel engelliler kendimiz istediğimiz yere oyumuzu verebiliyoruz. Ama görme engelli arkadaşlarımız hangi partiye oy kullandıklarını bilmiyorlar. Güvendiği insanla gidip oyunu kullanıyor ve o insan da artık mührü nereye basarsa, bahtına. Bu nedenle de görme engelli arkadaşımızın özgürlüğü elinden alınmış oluyor” diye konuştu.

VEKİLİMİZDEN YARDIM İSTEDİK

Kabartmalı oy pusulası için geç olabileceğini de söyleyen Başkan Altuntaş, “Şimdi teknoloji çağında yaşıyoruz. Kabartmalı kâğıtlar mevcut. Bunun talebinde bulunduk ama Sayın Öznur Çalık, geç olunabileceğini ve bu talebi YSK’ya ileteceğini söylemişti. Bu seçime yetişmese de önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek herhangi bir seçimde daha erken davranarak görme engelli arkadaşlarımızın kendi hür iradeleriyle oy kullanacağı kabartmalı seçmen kâğıtlarının yapılması için çaba göstereceğiz. Bizim için engel durumu ne olursun her engelli önemli. Biz engelli arkadaşlarımız için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bizim eksikliklerimiz elbette ki, olabilir. Ben bedensel engelliyim. Bir görme engellinin, bir işitme engellinin halinden çok fazla anlayamam. Bildiğim kadarıyla seçimde en önemli olan konulardan birisi de buydu. Bu sıkıntıyı anlatarak Vekilimizden böyle bir yardım istedik” ifadelerini kullandı.

MUHTARLARA ÇOK İŞ DÜŞÜYOR

Başkan Altuntaş, “Okullarda engelli vatandaşların oy kullanma problemini aşmış olduğumuzu umut ediyoruz. Engelli vatandaşlarımızın hepsine belki ulaşamadık ama bir kısmını ulaştığımıza inanıyoruz. Engelli Beyan Formalarını daha yaygın hale getirip bütün engeli arkadaşlarımızın mutlaka YSK’ya ulaştırmalarını sağlayacağız. Bu konuda mahalle muhtarlarına çok iş düşüyor. Belki engelli vatandaşlarımız YSK’ya ulaşamayabilir. Mahallelerde en yetkili kişi muhtardır. Muhtarlarımızı durumumuz hakkında bilgilendirelim. Muhtarımız mutlaka bu konuya bir çözüm bulsun. En azından Engelli Beyan Formunu muhtarımız doldurup YSK’ya versin. Her engelli arkadaşımız Engelli Beyan Formunu anlayabilir. Bu konuda sıkıntı yaşayabilirler” şeklinde konuştu.

SEÇME HAKKINI MUTLAKA KULLANSINLAR

Başkan Altuntaş, şunları dile getirdi:

“Ben sadece AK Parti yetkililerinin değil bunu diğer siyasi partilerin ve vatandaşların da yapmasını istiyorum. Ben bir bedensel engelli olarak yıllarca oy kullanamadım. Okullardan, yollardan, evde otomobilin bulunmamasından, birisinin beni alıp oy kullandırmaya götürmemesinden kaynaklanan problemler nedeniyle oy kullanamadım. Ve şu anda benim o halimle aynı olan birçok engelli arkadaşımız var. Başkanlarımdan, kendi üyelerimizden, kendi arkadaşlarımızdan belli bir ekip kuralım, Gençlik Kollarından da bir delikanlıyı yanlarına verelim. Yaşlı, hasta ve engelli olan vatandaşlarımızı alsınlar, manuel sandalyelerle oy kullandırmaya götürsünler. Bizi arayan kim varsa bu ‘evet’çi, ‘hayır’cı hiç fark etmez, biz bu arkadaşlarımızı alalım, götürüp oylarını kullandırıp tekrar evlerine bırakalım. Bunu diğer siyasi partilerden de, derneklerden de, komşulardan da isteyelim. Ve hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlarımız seçme ve seçilme, oy kullanma özgürlüğünü mutlaka ve mutlaka kullansın.”



















MUTLU SARIGÜL