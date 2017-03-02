02 Mart 2017 Perşembe

Görevine iade edildi

İnönü Üniversitesinde, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu gerekçeleri ile görevden uzaklaştırılan Turgut Özal Tıp Merkezinin eski dekanlarından Prof. Dr. Ünsal Özgen, hastanedeki görevine tekrar iade edildi.

02 Mart 2017 Perşembe 18:53
Görevine iade edildi

  İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Tıp Merkezinde görevli, aralarında prof ve hemşirelerin de bulunduğu 14 kişi görevlerine tekrar iade edildiği öğrenildi. Önceki gün Malatya Valiliği tarafından açıklanan göreve iade edilen görevliler arasından Prof. Dr. Ünsal Özen’inin de bulunduğu bildirildi.

Özgen ile birlikte İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Tıp Merkezinde görevli, 2 profesör, 2 doçent, 1 diş tabibi, 1 uzman tabip ve 8 hemşire hakkındaki görevden uzaklaştırma ihtiyati tedbirinin de kaldırılarak göreve iadelerinin yapıldığı bildirildi. 

TAHİR ÖZÇELİK
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