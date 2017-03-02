İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Tıp Merkezinde görevli, aralarında prof ve hemşirelerin de bulunduğu 14 kişi görevlerine tekrar iade edildiği öğrenildi. Önceki gün Malatya Valiliği tarafından açıklanan göreve iade edilen görevliler arasından Prof. Dr. Ünsal Özen’inin de bulunduğu bildirildi.

Özgen ile birlikte İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Tıp Merkezinde görevli, 2 profesör, 2 doçent, 1 diş tabibi, 1 uzman tabip ve 8 hemşire hakkındaki görevden uzaklaştırma ihtiyati tedbirinin de kaldırılarak göreve iadelerinin yapıldığı bildirildi.

TAHİR ÖZÇELİK