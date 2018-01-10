Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanlığı’na seçilen Ebru İnanç’ı ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi. Ziyarette konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç’a başarı dileklerinde bulunarak, “Kadın kolları başkanımızın seçim sürecinde göstermiş olduğu performanstan dolayı başarısını kutlama ve yeni görevinde başarılar dilemek için burada bulunuyoruz. Ben bu hususta sayın kadın kolları ilçe başkanımızı tebrik ediyorum, görevinde başarılar diliyorum. Tabii bizde görev değişikliği, bayrak yarışı gibidir. Bir bayrağın diğer yarışçılara devri söz konusudur. Dolayısıyla yarış devam etmekte, yarışın bütün fertleri bu partinin içerisindedir. Dolayısıyla görevdeki değişiklik bayrak değişikliği olarak görmemiz gerekir” sözlerini kaydetti.

AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BAŞKANI EMRE’YE ZİYARET

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanlığı’na yeniden seçilen Ümit Emre’ye de hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Geçtiğimiz günlerde yapılan seçimde tekrar pazarcılar nezdinde güven tazelemesi ve büyük bir ekseriyetle tekrar oda başkanlığına seçilmesinden dolayı kendilerini tebrik ediyorum, kutluyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum. Tabii sivil toplum örgütleri bizim için önemlidir. Her zamanki söylediğim gibi bizim belediyecilik anlayışımızın olmazsa olmazlarından bir tanesi de katılımcı belediyeciliktir. Katılımcı belediyeciliğin temel esası da sivil toplum örgütleri olsun, odalarımız olsun, meslek kuruluşlarımız olsun, kanaat önderlerimiz olsun, yerel önderlerimiz olsun, onların görüş ve önerileri doğrultusunda şehri erdemli ve faziletli şehir haline getirme gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bu çalışmalarımızda da Ümit Bey hep yanımızda olmuştur, görüş ve önerileriyle bize hep katkı sunmuştur. Bu vesileyle de ümit beyin tekrar seçilmesinden dolayı kendilerini tebrik ediyorum, yeni seçilen tüm yönetim kurulu arkadaşlarımızı kutluyorum, kendisine başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu.

Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Battalgazi Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum, hoş geldiniz diyorum esnafımız adına” diye konuştu.

HABER MERKEZİ