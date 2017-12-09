Malatya'da bir restoranda basın mensupları ile bir araya gelen İş Adamı Mehmet Gönültaş, şoför esnafının hak, hukukunu korumak ve çalışma koşullarının uygun hale getirilmesi için genç, dinamik bir ekiple Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı.

ESNAFIN BİRİKEN SORUNLARI VAR

Şoför esnafının biriken sorunlarının olduğunu belirten Gönültaş, "Şoför esnafımıza öncülük etmek, şoför esnafımızın sesi haklarını savunmak, esnafımızla birlikte bir oda yönetimi için adayım. 7 Ocak 2018'de Ömer Halis Demir kongre salonunda gerçekleştirilecek olan kongremize tüm meslektaşlarımı ve oda üyelerimizi odamıza sahip çıkmak ve yönetimi belirlemek için kararı kendiniz verin diyor, kongrenin demokratik bir şekilde sonuçlanmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

İHA