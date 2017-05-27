27 Mayıs 2017 Cumartesi

Gönüllere huzur veren ay…

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 11 ayın sultanı Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Gürkan, rahmet ve mağfiret ayı Ramazan’ın gönüllere huzur veren bir ay olduğunu ifade etti.

27 Mayıs 2017 Cumartesi 10:52
Gönüllere huzur veren ay…

   Ramazan ayı dolayısıyla yayınladığı mesajında Başkan Gürkan, “Gönüllere huzur veren 11 ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmanın manevi iklimini yaşıyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayı, rahmeti ve bereketi bol olan bir aydır. Yoksulların gözetildiği, iftar sofralarının paylaşıldığı Ramazan ayı, aynı zamanda millet olarak yardımlaşma ve kaynaşma bakımından kaçırılmaması gereken bir fırsat aydır. Ramazan ayında bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimizi en güzel şekilde sergileyerek, bu değerlerimizi geleceğe taşımalıyız” ifadelerini kullandı.

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