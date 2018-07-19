Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 33°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
92960
ALTIN
188.784
DOLAR
4.8248
STERLİN
6.2650
EURO
5.5972

Göletlere 110 bin balık takviyesi

Antalya'dan getirilen tam 110 bin balık Malatya'da göllere bırakıldı.

Göletlere 110 bin balık takviyesi

Antalya'dan getirilen tam 110 bin balık Malatya'da göllere bırakıldı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 12:30
Göletlere 110 bin balık takviyesi

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün 2018 yılı balıklandırma çalışmaları kapsamında Malatya’da da göletlere yavru balık bırakıldı. Antalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen pullu sazan yavruları Malatya’ya getirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince Hekimhan Yukarı Selimli Göleti, Arguvan İsaköy Göleti, Battalgazi ilçesinde bulunan Orduzu, Margap, Zorbalı ve Yaygın Göletleri ile Hekimhan Basak Göletine toplam 110 bin adet yavru balık bırakıldı.

BALIK NESLİNİN KORUNMASI İÇİN...

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, su kaynaklarının balıklandırılmasının Malatya’da balıkçılığının gelişmesi açısından önemli bir çalışma olduğunu ifade ederek, “Bu çalışmanın her yıl devam etmesi gerekmektedir. Ayrıca balık neslinin korunması ve gelecek nesillere canlı balık bırakılabilmesi için kaynakların kirletilmemesi ve bilinçsiz balık avcılığının önlenmesi konularında toplum daha dikkatli olmalıdır. Yapılan çalışmaların ilimize hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman BakanlığıMalatyaAntalyaAkdeniz110 Bin BalıkHekimhan Yukaru Selimli GöletiTahir Macit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu kitabın geliri Somali’ye bağışlanacak
Bu kitabın geliri Somali’ye bağışlanacak
“Kurumlarla istişare halinde olmak istiyoruz”
“Kurumlarla istişare halinde olmak istiyoruz”
800 kişi hacca gidecek
800 kişi hacca gidecek
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim