Kuluncak ilçesinde yapımı devam eden Bicir Göleti ve sulama inşaatının bittiği öğrenildi. Sulama inşaatına 2016 yılında başlanan ve depolama hacmi 910 bin metreküp şeklinde olan gölette temin edilecek sulama suyu ile 2 bin 230 dekar arazinin cazibeli sulanması sağlanacak.

CAZİBELİ SULAMA

DSİ Genel Müdürlüğü koordinesinde yapım çalışması süren Kuluncak ilçesindeki Bicir Göleti’nin yüzde 100 oranında fiziki gerçekleşmenin sağlandığı öğrenildi. Sulama inşaatına 2016 yılında başlanan ve depolama hacmi 910 bin metreküp şeklinde olan gölette temin edilecek sulama suyu ile 2 bin 230 dekar arazinin cazibeli sulanması sağlanmış olacak.

EKNOMİYE KATKI SAĞLAYACAK

2016 yılında yapımı başlanan Bicir Göleti ile ilgili önceki aylarda bir açıklamada bulunan DSİ Genel Müdürü Acu, “Projenin tamamlanması ile birlikte yöredeki münbit araziler daha verimli hale gelirken, tarımsal üretim de artacaktır. Bu da vatandaşımızın sosyo-ekonomik olarak gelişim göstermesine olanak sağlayacak ve refah düzeyini artıracaktır. Bicir ve sulamasının tamamlanması ile ülke ekonomisine yıllık 1 milyon 739 bin 400 TL katkı sağlanması hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, yazılı basın açıklamasının devamında ise,“DSİ olarak son 14 yılda Malatya ilimizde 5 baraj ve 1 gölet inşa ettik. 233 bin 190 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 140 milyon TL zirai gelir artışı sağladık ve 44 derenin ıslahını tamamladık” dedi.

MEMBRANLA KAPLAMA

Kuluncak Bicir Gölet özeliği: “Bin 551 metre ile bin 560 metre arası kalan gövde dolgusu imalatı ve membranla kaplanması, dolusavak beton işleri, HDPE Esaslı Jeomembran ve Geotekstil Keçe Yapılması, Bicir Mahallesi içme suyu deplasesi, Vana odası ulaşım yolları ve yol sanat yapılarının yapılması.”

KARAÇAYIR GÖLETİ

Kuluncak Karaçayır Köyü sınırlarında DSİ tarafından yapımı devam eden diğer bir gölet olan

Karaçayıra Göleti, Kuluncak ilçesine yaklaşık 1,5 kilometre doğusunda yer alıyor. Malatya iline ise 104 kilometre uzaklıkta Kızılderesi üzerinde inşa ediliyor.

Karaçayır Gölet inşaatı: “Gövde Hacmi (hm3) : 0.264Gövde Tipi: Kil Çekirdekli Zonlu DolguBaraj Göl Alanı (km2) : 0.149Baraj Depolama Hacmi (hm3) : 1.399Baraj Aktif Hacmi (hm3) : 1.316 Aşama: İnşa Halinde Kret Kodu (m) : 1413.5Talveg Kodu (m) : Dolu Savak Tipi : 20.72 Havza Adı : Fırat-Dicle Havzasında yer alıyor.”

















TAHİR ÖZÇELİK