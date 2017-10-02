Hekimhan ilçesi Karadere Göleti’nde yapılan çalışmalar devam ediyor. 2015 yılında temeli atılan gölette fiziki çalışmanın ise yüzde 86 olduğu öğrenildi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü koordinesinde devam edem proje ile Hekimhan ilçesi sınırları dahilinde 3 bin 300 dekar tarım arazisi sulanacak ve ekonomiye yıllık 1 milyon 929 bin 042 TL katkı sağlanmış olacak.

FİZİKİ GERÇEKLEŞTİRME YZÜDE 86

Fırat Havzasında Hekimhan Karadere Mahallesi, Karadere Çayı üzerine inşa edilen gölet homojen kil dolgu gövde tipinde inşa ediliyor. Gölette; gövde sıyırma kazıları devam eden gölette kondüvi imalatına başlandı ve fiziki gerçekleşmenin ise yüzde 86 seviyesine ulaştı. Göletin, gövde yüksekliği 38,50 metre , toplam depolama hacmi 1,94 milyon metreküp. Gölet maliyeti ise 5 milyon 611 bin 555 TL’ye mal olacak. Hekimhan ilçesinin 3 bin 300 dekar mümbit tarım arazisi suya kavuşacak.

GÖLETİN MALİYETİ; 5 MİLYON 611 BİN 555 TL

7 kilometre güneybatısında Karadere Mahallesi’nin, 700 metre kuzeybatısında, Karadere üzerinde, Karaelif Tepesi ile Büyükpur sırtı arasında yer almakta. Gölet, Malatya’ya 78 kilometre , Hekimhan ilçesine ise 7 kilometre mesafede olup Karadere üzerinde yer alıyor. Malatya Hekimhan–Karadere Göleti ve Sulaması için proje sahasındaki ihtiyaçlar ve imkânlar göz önünde tutularak, Karadere’nin su potansiyelinin seçilen rezervuarda depolanması, Karadere Mahallesi’nin arazilerinin sulanması öngörülüyor. İnşa edilecek olan göletin aktif hacmi 1,20 hm3, gölet yüksekliği 33,50 m (talvegden) olarak hesaplanmış bulunuyor. Bu durumda 330 ha (brüt), 288 ha (net) saha sulanabilecek.















TAHİR ÖZÇELİK