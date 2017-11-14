Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında Malatya’ya gelen ünlü oyuncu Gökhan Mumcu, Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde düzenlenen söyleşide hayranları ile buluştu.

Dizi ve sinema sektörü ile ilgili konuşan başarılı oyuncu Mumcu, Malatya’da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. Uzun zamandır dizi sektöründe yer almamasının sebebinin şartların uygun olmamasından kaynaklandığını belirten Mumcu, “Dizilerde sabahlara kadar çalışmanız gerekiyor, bunun en büyük nedeni ise 150 dakikalık veya 3 saate kadar dizilerin olması. Bunu sınırlayan bir şey yok, isteğiniz kadar uzatabiliyorsunuz diziyi. Artıları veya eksileri var tabi bunun. TV’lerde herkes istediği dizileri izleyecek, internet üzerinde yayınlanan dizileri izleyebilirsiniz bu yüzden kısa bölümleri olan 40 dakikayı geçmeyen diziler izleyebilirsiniz. İnşallah yavaş yavaş buraya doğru gider, daha çok iş üretebiliriz” sözlerini kaydetti.

HAYRANLARININ SORULARINI YANITLADI

Oyuncuların uzun metrajlı diziler nedeniyle fazla sinema sektöründe yer alamadığından da yakınan Mumcu, “En büyük sorun bu, sadece bir dizin içinde bulunmak zorunda kalıyorlar. Farklı tiyatro ya da sinemada olmuyorlar ve zaman bulamıyorlar, yakın bir zamanda düzelir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu. Söyleşinin ardından sevilen oyuncu Mumcu, hayranlarından gelen soruları cevapladı. Programın sonunda ise Malatya Park AVM, tarafından ünlü oyuncuya kayısı hediye edildi.

HABER MERKEZİ