Mayıs ayında Sağlık Bakanlığının özel ithalat belgesi ile ABD’den 30 bin kutu getirilen meme kanseri ilacı, iki ay geçtikten sonra bulunamamaya başladı. Meme kanseri tanısı konulan hastaların bu ilacı en az 5 yıl en fazla 10 yıl süreyle kullanması gerekiyor. Malatya’da da aynı sıkıntının yaşandığını belirten ve BUSABAH’a konuşan Malatya Eczacı Odası Başkanı Tahir Özelçi, önemli açıklamalarda bulundu.

Meme kanserine karşı kullanılan ilaç sıkıntısının Türkiye’de yaşandığı gibi Malatya’da da yaşandığını dile getiren Başkan Özelçi, bu ilacın Malatya’daki eczanelere az sayıda gönderildiğini ve bu şekilde hastalara paylaştırıldığını söyledi.

3 SORUN GÖZE ÇARPIYOR

Meme kanseri ilacının bulunamamasından kaynaklı nedenleri açıklayan Başkan Özelçi, “Bu sıkıntıyla alakalı başlıca 3 sorun göze çarpıyor. Birinci sorun, üretici firmadan kaynaklanan üretim kaynaklı sorun. Üretici firması bunun üretim planlamasını yeteri kadar yapmamış, üretimini gerçekleştirmemiş, hastalara da ulaştıramamıştır. Dolayısıyla ABD menşeli yeni firma Sağlık Bakanlığıyla irtibat halinde olup bu ilacın daha fazla üretilmesi ve Türkiye’ye bu ilacın sokulması için gerekli olan çalışmaları yapmaktadır. 2’nci sorun da, Sağlık Bakanlığının yıllardır söylediğimiz yanlış ilaç alım kararnamesinden kaynaklanan bir sorun söz konusu. Sağlık Bakanlığı plan politikasını belirlerken ilacın Avrupa Birliği ülkelerinden en ucuz 2 ülkenin ortalamasından almaya çalışmaktadır. Dolayısıyla bu tür hayati önem sahip ilaçlar üretici firma tarafından Türkiye’ye gönderilmemektedir. 3’üncü sorun ise, Sağlık Bakanlığının yanlış yayınlamış olduğu bir genelgeyle kanser ilaçlarının hastanelerden temini zorunlu hale getirilmişti. Dolayısıyla hastanelerimizin de içinde bulunduğu durumdan dolayı bu ilaçları yeterince temin edememesinden, alamamasından kaynaklı sıkıntılar oluşmaktadır” şeklinde konuştu.

SAĞLIK BAKANLIĞININ ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

“Bu sorunlar çözüme kavuşturulduğu takdirde piyasada bol miktarda bulunabileceği aşikardır. Dolayısıyla bu konularda bir an önce çalışmalar yapılmalı ve bu sorun çözüme kavuşturulmalıdır” diyen Başkan Özelçi, şunları kaydetti:

“Sağlık Bakanlığı gerekli girişimleri yapmış bu ilacın Türkiye’de üretilmesi için firmalarla irtibat haline geçmiş ve bu konuyla ilgili çalışmaları da devam etmektedir. Eğer bu çalışmalar sonuçlanırsa ABD menşeli üretici bir firmanın bu ilaçtan 300 bin tane Türkiye’ye göndermesi söz konusu. Böylelikle bu sıkıntının da giderilmesi mümkün olacaktır. Zaman zaman diğer kanser ilaçlarında da aynı sıkıntı yaşanıyor. Bu tür ilaçlarda sıkıntılar yaşanmaması için özel statülerin olması, ithal izinlerin verilmesi ve bu ilaçların hastanelerden temininin zorunlu halden çıkartılması gerekiyor. Önceden olduğu gibi hastalar istediği eczanelerden bu ilaçları temin edebilmeli ve ilaçları kullanabilmeliler. Kanser ilaçlarının hastane tarafından temini zorunludur. Bu ilaçların hastane tarafından temini yapılamadığı takdirde eczanelerden sayılı bir şekilde alımı söz konusudur. Dolayısıyla bu serbest hale getirilmeli ve kanser hastalarına ilaçların eczanelerden verilmesi sağlanmalı. Çünkü Türkiye genelinde 25 bin 700 eczane, Malatya’da ise farklı bölgelerde 225 eczane halka ilaç hizmeti vermektedir. Eczanelerde ilaç temini daha kolay olmaktadır.”







MUTLU SARIGÜL