Girişimcilik kursuna katılan 75 kişiye sertifika verildi

Törende konuşan Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül, “İŞKUR İl Müdürlüğü işbirliğiyle de düzenlediğimiz girişimcilik eğitimi ile ülkemizin ekonomisine yeni yatırımcılar kazandırmak, iş istihdamları sağlamaktır. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara hayırlı olsun diyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

İŞKUR İl Müdürü Vahap Toman da, “İŞKUR Malatya İl Müdürlüğü olarak 2017 yılında 800 kişiye girişimcilik eğitim verdik, 2018 yılında ise hedefimiz bin 350 kişiye eğitim vererek istihdam etmektik” şeklinde konuştu.

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