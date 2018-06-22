Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 32°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
95533
ALTIN
192.103
DOLAR
4.7007
STERLİN
6.2483
EURO
5.4753

Girişimcilik kursuna katılan 75 kişiye sertifika verildi

Birlik Vakfı Malatya Şubesi ve İŞKUR Malatya İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen girişimcilik kursuna katılan 75 kişiye sertifika verildi. Törene Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Öznur Çalık da katıldı.

Girişimcilik kursuna katılan 75 kişiye sertifika verildi

Birlik Vakfı Malatya Şubesi ve İŞKUR Malatya İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen girişimcilik kursuna katılan 75 kişiye sertifika verildi. Törene Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Öznur Çalık da katıldı.

22 Haziran 2018 Cuma 11:17
Girişimcilik kursuna katılan 75 kişiye sertifika verildi

Törende konuşan Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül, “İŞKUR İl Müdürlüğü işbirliğiyle de düzenlediğimiz girişimcilik eğitimi ile ülkemizin ekonomisine yeni yatırımcılar kazandırmak, iş istihdamları sağlamaktır. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara hayırlı olsun diyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

İŞKUR İl Müdürü Vahap Toman da, “İŞKUR Malatya İl Müdürlüğü olarak 2017 yılında 800 kişiye girişimcilik eğitim verdik, 2018 yılında ise hedefimiz bin 350 kişiye eğitim vererek istihdam etmektik” şeklinde konuştu.

busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaGirişimcilikSertifikaÖznur Çalık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İklimsel şartlar fiyat ve kaliteyi vurdu
İklimsel şartlar fiyat ve kaliteyi vurdu
“Hayatımda böyle bir belediyecilik görmedim”
“Hayatımda böyle bir belediyecilik görmedim”
EMEKLİLER ZAM BEKLENTİSİNDE
EMEKLİLER ZAM BEKLENTİSİNDE

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim