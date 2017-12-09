Kitap okuyan insan sayısını artırmak ve çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla başlatılan gezici kütüphane son olarak Balaban İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret etti. Sadrazam Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Nevin Eryılmaz Doğan kırsalda yaşayan insanların ayağına kütüphaneyi götürmek için böyle bir proje başlattıklarını söyleyerek, amaçlarının çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu belirtti.

Projenin örnek olmasını temenni eden Doğan, kakı verenlere teşekkür ederek, projenin olumlu sonuçlar vermesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

KİTAPLAR ÇOCUKLARIMIZIN AYAĞINA GİDİYOR

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce ise, projeye destek vermeyi seve seve kabul ettiklerini aktararak, “Özellikle uzak mahallelerimizdeki okuldaki öğrencilerimiz kütüphanemize ulaşamıyorlardı, bu çalışma ile kitaplar çocuklarımızın ayağına gidiyor” ifadelerini kullandı.

İlçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince de, proje ile çocukların istedikleri kitapları okuma fırsatı bulduğunu vurgulayarak, bilginin ve okumanın önemine değindi.

İHA