Yılbaşına 11 gün kaldı, Milli Piyango bileti satıcılarının da işleri yoğunlaştı. Büyük ikramiye olan 60 milyon TL’nin ilgi çektiğini ve bu nedenle de bilet alanların fazlalığını ifade eden Milli Piyango bileti satıcıları, işlerinin 31 Aralık akşamına kadar devam edeceğini söylediler.

ŞANSINI DENEYEN KAZANACAK

Yılbaşına 11 gün kaldığını ve satışlarının da giderek arttığını dile getiren Güler Abla lakaplı Güler Çelikkaya, “İlk günlerde de satışlarımız vardı ama sona yaklaştıkça satışlar daha da arttı. Gün yaklaştıkça satışlar daha da artacak. Büyük ikramiye 60 milyon TL. Farklı ikramiyeler de var. Şansını deneyen kazanacak. Satışlarımız 31 Aralık akşamına kadar devam edecek. Biletlerimiz Ankara, İstanbul, İzmir, Malatya biletlerinden oluşuyor. Talep ise Ankara, İstanbul biletlerine. Ben vatandaşlarımızın şanslarının açık olmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

“60 MİLYON” İLGİ ÇEKİYOR

Büyük ikramiyenin ihtiyaç sahiplerine çıkmasını isteyen Maral Karakütük isimli bilet satıcısı ise, “Satışlar tam rayına oturmadı. Satışlar bazen oluyor bazen olmuyor. Bugün de satışım düşük. Yılbaşına yakın günler hava çok soğuk oluyor ve bu da bizleri etkiliyor. Bir stres yaşıyoruz. Biletler satılacak mı satılmayacak mı diye ister istemez bir stres yaşıyoruz. Soğuklar da bizleri bayağı yıpratıyor. 60 milyon TL büyük ikramiye ve bu da az bir para değil. 60 milyon ismiyle ilgi çekiyor. Bazı insanlar umutsuz yaklaşıyor ve kendilerine çıkmayacağını düşünüyor. Yine umudunu yitirmeyen insanlarımız da yok değil. Son güne kadar satışlarımız devam edecek. Ben büyük ikramiyenin ihtiyaç sahibi insanlara çıkmasını istiyorum” diye konuştu.

EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORUM

Milli Piyango bileti alan ve biletine büyük ikramiye çıkması halinde neler yapacağını anlatan Gökhan Altekin isimli vatandaş ise, “Ben bir çeyrek bilet aldım. Umarım büyük ikramiye bana çıkar. Biletime büyük ikramiye çıkarsa ilk etapta evlenmeyi düşünüyorum. Daha sonra geleceğimi kuracağım. Ancak yardım etmeyi de unutmayacağım. Halep’teki zulüm gören Müslümanlara yardım edeceğim” dedi.

MUTLU SARIGÜL