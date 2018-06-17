Geri sayım başladı

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 24 Haziran’da yapılacak. Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları da başladı. Ramazan ile beraber geçen bu süreç bayram tatilinin bitmesinden sonra bir haftalık döneme girecek.

YSK TAKVİMİNE GÖRE…

YSK’nın açıkladığı takvime göre yarından itibaren işleyecek olan süreç şöyle olacak:

“14 Haziran: Seçim yasakları başladı.

17 Haziran(bugün): TRT radyo ve televizyonundan propaganda konuşmaları yapılacak.

24 Haziran: Oy verme işlemi yapılacak. Seçim yasakları 24.00’te sona erecek. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59’da ilan edilecek.”

PROPAGANDA YAPILAMAYACAK

Takvimde belirtildiği üzere seçim yasakları başladı. Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar, yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek. Vatandaşların, elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlarla, taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılamayacak.

RESMİ HİZMETE MAHSUS ARAÇLAR KULLANILAMAYACAK

Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde Başbakan ve bakanlarla, milletvekilleri, yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak. Bu maksatla yapacakları gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalarla törenler yapılamayacak ve resmi ziyafet verilemeyecek.

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