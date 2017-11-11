Yeşilyurt Belediyesi’nin başarıyla yürüttüğü ‘ÇER ÇÖP Atık Geri Kazanım Projesi’ çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimler verimli geçiyor. Minik öğrencilerin can kulağıyla dinlediği çevre eğitmenleri geri dönüşümün geleceğimiz için ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak, çocukların çevre bilincine katkı sunuyorlar.

ÇEVRE DUYARLILIĞI OLUŞTURMA EĞİTİMLERİ

Okul Müdürü Yılmaz Konuk yaptığı açıklamada, Yeşilyurt Belediyesi’nin çevre ile ilgili yürütmüş olduğu ‘ÇER ÇÖP Atık Geri Kazanım Projesi’ kapsamında birçok faaliyet yapıldığını, bu faaliyetler arasında geleceğin teminatı olan çocukların da unutulmadığını söyledi.

Okulöncesi düzeyde başlayan çevre duyarlılığı oluşturma eğitimlerinin çok önemli olduğunu, bu çalışmaların ulusal düzeyde bir kampanyaya dönüştürülerek tüm Türkiye’de uygulanması gerektiğini ifade eden Konuk, çevreyi korumayı ve yeni nesilde çevre bilincine katkı sunmayı hedefleyen bu faaliyetler için Yeşilyurt Belediye Başkanı Sayın Hacı Uğur Polat’a ve projede görev alan, emek veren herkese teşekkür ettiğini ifade etti.

HABER MERKEZİ