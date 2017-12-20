İzmir’de okul müdürü Ayhan Kökmen’in öğrencisi tarafından tüfekle vurularak hayatını kaybetmesine bir tepki de Eksen Eğitim Sen Malatya Şubesi’nden geldi. Yaptığı açıklamayla olayı kınayan Eksen Eğitim Sen Malatya İl Temsilcisi Kenan Akdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde disiplin cezasına çarptırılan iki sözde öğrencinin, aynı zamanda okul müdürü olan bir öğretmen meslektaşlarını katlettiğini hatırlatan Akdoğan, bu haberin, ne yazık ki eğitim camiasına yönelik ilk şiddet haberi olmadığını söyledi.

“SON HABER DE OLMAYACAK”

Önlem alınmazsa şiddet haberlerinin daha da artacağını belirten Akdoğan, “Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde ne yazık ki son haber de olmayacaktır. Ne yazık ki, okullarımızın güvenliği yine öğretmenlerimiz tarafından sağlanmaktadır. Okullarımızdaki nöbet uygulamaları sadece öğretmenlerin öğrencilere göz kulak olmasıyla sınırlı değildir. Devletin tüm kurumları güvenlik görevlileri, hatta yerine göre kolluk kuvvetleri ile korunuyorken okul içlerinde güvenlik hizmetleri ilginç bir şekilde öğretmenler tarafından sağlanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının acilen bu vahim görüntüyü değiştirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde artık toplumda alışkanlık yapmış olan eğitim camiasına yönelik şiddet haberleri daha da artacaktır” şeklinde konuştu.

ŞİDDETE MARUZ KALMAK İSTEMİYORUZ

Şiddetin karşısında olduklarını dile getiren Akdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz öğretmenler olarak, artık veli-öğrenci şiddetine maruz kalmak istemiyoruz, asli görevimiz olan öğretmenliği güvenli ortamlarda icra etmek istiyoruz. Eksen Eğitim Sen olarak, sadece eğitimcilere yönelen şiddetin değil, her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. İlgili Bakanlıklardan şiddetin önlenmesi için gerçekçi çalışmalar başlatmalarını, bir süre önce protokolü imzalanan ‘okullarda güvenlik’ kararlarının hızlı bir şekilde uygulamaya geçmesini talep ediyor ve gerektiği takdirde bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu da kamuoyuna saygılarımızla bildiriyorum.”

MUTLU SARIGÜL