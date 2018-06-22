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"Gerekli dersi vereceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Terör örgütlerinin kökünü hep birlikte kazıyacağız. Girdikleri hangi delik varsa orada bulacağız ve yok edeceğiz. PKK'ya da, PYD'ye de, YPG'ye de gereken dersi sonuna kadar vereceğiz. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatanlara da gerekli dersi vereceğiz" dedi.

"Gerekli dersi vereceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Terör örgütlerinin kökünü hep birlikte kazıyacağız. Girdikleri hangi delik varsa orada bulacağız ve yok edeceğiz. PKK'ya da, PYD'ye de, YPG'ye de gereken dersi sonuna kadar vereceğiz. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatanlara da gerekli dersi vereceğiz" dedi.

22 Haziran 2018 Cuma 11:03
"Gerekli dersi vereceğiz"

Çalık, 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

Malatya Ticaret Borsası (MTB) ve Birlik Vakfı'nı ziyaret eden Çalık, Çukurdere Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda vatandaşlara hitap etti.

Çalık, seçim çalışmaları kapsamında Malatya Ticaret Borsası ve Birlik Vakfı'nı ziyaret etti.

Çalık, ilk ziyaretini Malatya Ticaret Borsası'na gerçekleştirdi. Ziyarette konuşan Çalık, "Tarım ve ticaretle ilgili verilerimiz, Türkiye gelişen ve büyüyen bir halde. 2002-2018 yılları arasında yüzde 5,8 büyüme sağlanmış vaziyette. 2017 yılında da 7,4'lük büyümeyle, başımıza gelenler pişmiş tavuğun başına gelmemesine rağmen biz büyümemize devam ettik" ifadelerini kullandı.

BUNUN HESABINI SİZ SORACAKSINIZ

Öznur Çalık, daha sonra Birlik Vakfı Malatya Şubesi'ni ziyaret etti. Çalık, buradaki konuşmasında, "Terör örgütlerinin kökünü hep birlikte kazıyacağız. Girdikleri hangi delik varsa orada bulacağız ve yok edeceğiz. PKK'ya da, PYD'ye de, YPG'ye de gereken dersi sonuna kadar vereceğiz. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatanlara da derslerini vereceğiz. Anamızın gözyaşına, babamızın yürek sızısına katlanmak asla mümkün değil. Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edenlere bunun hesabını siz soracaksınız. Terör örgütlerini ziyaret edenlere bunun hesabını siz soracaksınız. O cenazelere gidenlere hesabı siz soracaksınız. CHP'ye de, PKK'nın uzantısı HDP'ye de o hesabı siz soracaksınız. CHP'yle, HDP'yle kol kola giren ipsizlere, temsilsizlere de o hesabı siz soracaksınız. Erdoğan'sız bir Türkiye tasavvur edenlere gereken cevabı 24 Haziran'da Çukurdere verecek" ifadelerine yer verdi. 

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaAk PartiÖznur Çalık
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