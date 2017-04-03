Emekliler TOKİ tarafından kendilerine vaat edilen TOKİ konutlarının bir an önce yapılması için çalışmalarına hız kattı. Kendilerine ayrılan 3 arsaya konut yapımına bir an önce başlanması için geçtiğimiz günlerde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile görüştüklerini dile getiren Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner, BUSABAH’a konuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfenkci ile emeklilere yapılması planlanan TOKİ evleri hakkında görüştüklerini belirten Başkan Tangüner, TOKİ evlerinin bir an önce yapılmasını Bakan Tüfenkci’den istediklerini söyledi.

“3 ARSANIN HAZIR OLDUĞUNU SÖYLEDİM”

TOKİ konutlarının yapılması için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve diğer milletvekillerinin de destek olduğunu ifade eden Başkan Tangüner, şunları kaydetti:

“Sağ olsun Sayın Bakanımız bizi dinlediler. Ankara’ya dönünce bizleri bu konuda bilgilendireceğini söylediler. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Öznur Çalık Hanımefendi de yanımıza geldi ve ‘Ben emeklilere yapılacak TOKİ konutları için sürekli TOKİ Başkanıyla görüşüyorum, inşallah bu proje hayata geçer’ dedi. Bakan Bülent Tüfenkci’ye, ‘Lütfi Elvan Bey, Mersin’de bir toplantı yaparak, emeklilere bu kontları yapacaklarını ve düşük bir ücretle de emeklilere tahsis edeceklerini dediğini söyledim.’ Hatta o gazeteyi de Bakanımıza gösterdim. Bakanımıza emeklilere yapılması düşünülen konutlar için 3 arsanın hazır olduğunu da söyledim. Eğer Bakanımız bize bu konuda yardımcı olursa emeklilerin konut hayali sona erecek. Bakanımız da bu konunun peşini bırakmayacağını ve ilgileneceğini söyledi. Bizim TOKİ konut isteğimizden diğer milletvekillerimizin de haberi var. Ellerinden gelen ne varsa yapacaklarını dile getirdiler. İnşallah bu hayalimiz gerçekleşir. Biz konut hayalimizin peşini bırakmayacağız. Gerekirse evlerin yapılması için Meclisin önünde yatacağız.”

MUTLU SARIGÜL