​​​​​​​GEREKİRSE KAYISI DİBİNDE ÇÜRÜSÜN!

Meyve suyu fabrikalarının yaş kayısıyı yok pahasına alacağı söylentilerine bir tepki de Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz’dan geldi. BUSABAH gazetesine konuşarak hem üreticileri hem de yetkilileri uyaran Başkan Solmaz, önemli açıklamalarda bulundu.

Bu yıl yaş kayısı alımının başladığını ifade eden Başkan Solmaz, dışarıdan gelen meyve suyu fabrikalarının çiftçilerden yok pahasına kayısı aldığını ileri sürdü.

BİR İŞÇİNİN YEVMİYESİ SADECE 54 LİRA

Kayısılarını ucuza vermemeleri için çiftçilere seslenen Başkan Solmaz, şunları kaydetti:

“Ben buradan çiftçi kardeşlerime sesleniyorum, kayısılarını kesinlikle 80 kuruştan aşağıya vermesinler. Bu gün 4 kilo yaş kayısıdan 1 kilogram çekirdek elde ediliyor. İslimsiz kayısı çekirdeğinin kilogramı da şu anda 3,5 liradan satılıyor. Tüccarlardan da sordum ve bana islimsiz kayısı çekirdeğinin kilosunu 3,5 liradan aldıklarını söylediler. Bugün kayısımızı meyve suyu fabrikalarına 25 veya 50 kuruşa verdiğimiz zaman bu çiftçilerimizi emeğini kurtarmayacak. Bir insanın bir tarladan günde en fazla 100 kilogram kayısı topladığını düşünün bir işçinin yevmiyesi sadece 54 lira. Başka giderleri de hariç. Günde toplanan 100 kilo kayısıyı yaş olarak 50 kuruştan satıldığını farz etsek elde edilecek bu paranın yevmiyeyi bile kurtarmadığını görürüz. Bundan dolayı da çiftçilerimiz kayısılarını kesinlikle vermesinler, gerekirse kayısı dibinde çürüsün, çekirdeğini toplasın, çekirdeğini satsın. Emin olun ki getirisi daha fazla olacaktır.”

ÇİFTÇİLERİMİZ KİME, NEREYE BAŞVURACAK?

Yetkililerin bu konuyla ilgili harekete geçmesini isteyen Başkan Solmaz, “Eğer yaş kayısımızı vermesek meyve suyu fabrikaları ister istemez fiyatları yükseltecekler. Yaş kayısı alımları Battalgazi ilçesi tarafında başlanmış, ancak çiftçilere fiyat verilmiyor. Ne olacağı bellisiz bir şekilde çiftçilerden yaş kayısı toplanıyor. Meyve suyu fabrikaları yarın çiftçilerimize kayısının kilogramı 25 kuruş dedikleri zaman çiftçilerimiz nereye ve kime başvuracaklar? Kayısıya sahip çıkılması gerekiyor. Burada hem üreticilerin hem de tüketicilerin haklarının gasp edildiğini düşünüyoruz. Aracıların fahiş fiyatta kar edip hem tüketiciyi hem de üreticiyi zarara sokuyorlar. Bunun için yetkililerin bir an önce bu konuya el atması gerekiyor. Bizim hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumamız gerekiyor. Aracıların kazanabilmesi için hem üreticiye hem de tüketiciye ihtiyacı var. Eğer bizi yok sayarlarsa gelecek yıl kayısıyı nereden alacaklar? Biz çiftçilerimizin hal ve menfaatlerini korumakla mükellef kuruluşlarız. Bundan dolayı yetkilerin bir an önce harekete geçmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.