20 Mart 2017 Pazartesi

Gereken ceza verilmeli

Trafolara yazı yazanlara tepki gösteren vatandaşlar, yazıların silinmesi gerektiğini söyleyerek, yazı yazanların bir an önce bulunup, gereken cezanın verilmesini istediler.

20 Mart 2017 Pazartesi 10:51
Gereken ceza verilmeli

  Duvarlara yazılan çirkin yazılar insanları rahatsız ediyor. Bir türlü önüne geçilemeyen bu duruma vatandaşlar tepki gösterirken, tam da eğitim verilen 91.000 Dev Öğrenci Ortaokulu’nun arakasındaki trafolara yazılan yazılar bu problemin hangi boyutlara ulaştığını gözler önüne seriyor. 2 trafoya yazılan çirkin yazıların acilen silinmesini isteyen vatandaşlar, BUSABAH’a konuşarak, çevreyi rahatsız edenlerin ve bu yazıları yazanların bulunup derhal işlem uygulanmasını istediler.

YAZIK, GÜNAH
  Yazıyı yazanların bir an önce bulunmasını isteyen vatandaşlar, “Belediye yapıyor, masraf harcıyor, bu masraflar vatandaşların cebinden çıkıyor ama bazı kendini bilmezler bu emeği 5 dakikada yok ediyor. Yazık, günah. Bu bir milli servet. İlk yapıldığı gibi kalamaz diye bir kaide mi var? Milli servete bu düşmanlık neden? Biz bir anlam veremiyoruz. Öğrenci velileri olarak biz bunlardan çok rahatsızız. Belediyelere sözümüz yok, onlar ellerinden geleni yapıyorlar. Trafoları gerçekten güzel yaptılar. Ama bizim sitemimiz bu yazıları yazıp, çizene. Bu yazıları yazanlar büyük de olsa, çocuk da olsa bir an önce bulunmalı. Çocuksa eğer ailelere ceza verilmeli böyle çocuk yetiştirdikleri için. Eğer büyükse de gereken cezai işlem uygulanmalı ki, bir daha milli servetlere bu şekilde zarar vermesin” diye konuştular.

MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: Busabah

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