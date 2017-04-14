Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullarda okuyan öğrencilere teşvik verilmesinin ardından özel okulları yakın markaja aldı. MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen enflasyon oranına ek olarak en fazla yüzde 5 artış izni veriliyor. Belirlenen fiyatların dışında zam yapanlara kurum başına yaklaşık 9 bin lira para cezası uygulanacak. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, BUSABAH’a konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Dershanelerin kapanmasıyla birlikte özel okulların yaygınlaşmaya başladığını ifade eden Başkan Yıldırım, bunların içerisinde özellikle temel liseler denilen liselerin sayısının oldukça fazla olduğunu kaydetti.

HAKSIZ BİR REKABET ORTAYA ÇIKIYOR

Denetimlerin sıkı bir şekilde yapılması gerektiğini başından beri söylediklerini ifade eden Başkan Yıldırım, şunları kaydetti:

“Biz baştan bu yana hep şunu ifade ediyoruz: Temel liseler süper dershane gibi çalışıyor. Dolayısıyla devletin başarılı okullarındaki öğrencilerin birçoğu sonuncu sınıfta temel liselere geçiyor. Onun için denetimin çok sıkı olması gerektiğini biz başından beri söylüyoruz. Denetimler kesinlikle sıkı olmalı. Devletin belirlediği ücretler dışında herhangi bir ücret talebi tespit edildiğinde gereken ceza kesinlikle verilmelidir. Şu anda yapılan sistemin kesinlikle tavizsiz bir şekilde uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Aksi halde burada haksız bir rekabet ortaya çıkıyor. Biz devlet okullarında öğrencilerimizi yetiştiriyoruz, 3 yıl lisede okutuyoruz. 4’üncü yıl da ise üniversiteye girmek için daha yüksek puan alacağını düşünerek temel liseye gidiyor. Bu anlamda haksız bir rekabettir ve Bakanlığın aldığı bu kararı haklı buluyorum.”





MUTLU SARIGÜL