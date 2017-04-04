Ziyarette konuşan Gazeteciler Ve Televizyoncular Derneği Başkanı Kemal Deniz, “Ülkemizin şenlik içerisinde yaşadığı bir referandum dönemi yaşıyoruz. Biz gazetecilerin ve televizyoncuların her zaman sorunlarını dinleyen ve yaşadığımız sıkıntıları kendisiyle paylaşabildiğimiz Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Öznur Çalık hanımefendiye ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, “15 Temmuz gecesinde milli iradenin güçlenmesi için, milli iradenin tecelli etmesi için, milli iradeye vurulacak olan darbeye engel olmak için basın mensuplarının vermiş oldukları katkıdan dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” ifadesinde bulunarak özetle şunları kaydetti:

“HİÇ Mİ UTANMANIZ YOK!”

“Anayasa değişikliği teklifini komisyona, oradan Meclise, oradan da milletimize getirdik. Şimdi 15 Temmuz kurtuluşundan sonra Allah nasip ederse Türkiye’nin yeniden kuruluş sürecini basın mensubu ve milletimizle beraber inşa edeceğiz. Bu vesileyle tüm Türkiye’den 16 Nisan’da güçlü Türkiye için ‘evet’i bekliyoruz. Biz neden ‘evet’ denmesi gerektiğini televizyonlarda, medyada, vatandaşlarımızla birebir temas yaparak sokaklarda, sosyal medyada çok net bir dille anlatıyoruz. Geçmiş dönem tarihimizden örnekler veriyoruz. Darbelerin nasıl yapıldığını, milli iradeye nasıl ipotek konduğunu geçmiş tarihteki örneklerle anlatıyoruz. Fakat bu mücadeleyi verirken ‘hayır’ verecek olan vatandaşlarımıza sonsuz saygı duyacağımızı her fırsatta ifade ediyoruz. Vatan hainlerinin ‘hayır’ dediği bir ortamda PKK’nın, PYD’nin ‘hayır’ dediği bir yerde milletimizin terör örgütleri karşısında ‘evet’ diyeceğine inancımız tam. Siyasi partiler ‘hayır’ kampanyası yürütürken çok ciddi yalan ve iftiralarla bu süreci yönetmeye, algı oluşturmaya çalışıyorlar. Özellikle geçtiğimiz gün Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilinin yapmış olduğu açıklama çok büyük bir utanç tablosudur. Bu milletvekilinin yapmış olduğu açıklamalarından sonra ‘bugün de tekrar açıklamalarımın arkasında duruyorum’ demesini biz milletlimize havale ediyoruz. Bu milletvekiline gereken cevabı 16 Nisan’da milletimiz verecektir. ‘Evet’ oyu verecek olanları İzmir’de denize dökmekle tehdit eden Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve milletvekiline gereken cevap sandıkta güçlü şekilde verilecektir. Buraya gelirken neden ‘hayır’ denmesi ile ilgili bir broşür elimize geçti. Siz bu kadar yalanı, dolanı, iftirayı nasıl yazdınız, nasıl kağıda döktünüz? Bu broşürleri nasıl milletimize ulaştırıyorsunuz? Hiç mi utanmanız yok sizin? Yeniden padişahlığın geleceğine kadar söylediğiniz cümleler millet tarafından 16 Nisan’da neden ‘evet’ oyu verilmesine sebep olacaktır. Bu kadar yalan dolan, iftiralarla milleti kandıran ‘hayır’ zihniyetine milletin iradesinin emanet edilmeyeceğini bilmeleri gerekir. Biz yalanlarla değil, bu güne kadar yaptığımız icraatlarla ve 94 yıllık Türkiye’nin aksayan tarafını milletimize aktarmakla mücadele ediyoruz. Parlamenter sistem artık işlemez hale gelmiştir. Yeni bir sisteme ve yeni bir araca artık ihtiyacımız vardır. Bu aracın adı da cumhurbaşkanlığı sistemidir.”







SELAHATTİN BAYRAK