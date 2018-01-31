GEREK DUYULURSA TEŞKİLAT OLARAK CEPHEYE KOŞARIZ

Büro Memurları Sendikası (Büro-Sen) Malatya Şubesi dün bir basın açıklaması yaparak, Afrin’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdi. Sendika binasında düzenlenen ve Yönetim Kurulu üyelerinin de yer aldığı basın açıklamasını Yönetim Kurulu adına Büro Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Mustafa Şimşek yaptı.

Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı Türkiye’nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek, kahraman ve şanlı ordunun yanında olduklarını haykırmak için burada olduklarını ifade eden Başkan Şimşek, ülke olarak, millet olarak hiçbir zaman savaştan yana olmadıklarının da altını çizdi.

TERÖRİSTLERE KARŞI YAPILAN BİR HAREKÂTTIR

“Her zaman barıştan, haktan ve adaletten yana olduk. Ancak hiçbir zaman da haksızlığa karşı susmadık. Her zaman ve her yerde adaleti ve Hak’kı haykırdık” diyen Başkan Şimşek, “İşte bunun için kahraman ordumuz Afrin'de. Mehmetçiğimiz sınırımızda terör unsurlarını temizlemek ve bölgeye barış ve adalet getirmek için Zeytin Dalı Harekatı’ düzenliyor. Bu gün 11. gününde olan harekat kapsamında yüzlerce terör yuvası yok edildi ve yaklaşık 500 terörist etkisiz hale getirildi.Şüphesiz; FETÖ, DAEŞ ve PKK-PYD aynı kurgunun parçalandır.Şanlı ve kahraman ordumuzun yaptığı bu harekat, teröre karşı, teröristlere karşı yapılan bir harekattır. Bu harekat, ülkemizin güney sınırında sözde bir terör devleti kurulmasının önüne geçmek, Afrin’den Akdeniz’e inecek bir terör koridorunu engellemek için yapılan bir harekattır” diye konuştu.

EMPERYALİZME KARŞI YAPILAN HAREKAT…

Harekatın barış için yapılan bir harekat olduğuna dikkat çeken Başkan Şimşek, “Bu harekat barış için, adalet için yapılan bir harekattır. İlerleyen zamanlarda ülkemize karşı oluşabilecek tehditlerin önünü şimdiden kesmek için yapılan bir harekattır. Bu harekat, Suriye’nin Suriyelilere verilmesi için yapılan bir harekattır. En önemlisi emperyalizme karşı yapılan bir harekattır.Bu harekat aynı zamanda zorla terör kamplarına kaçırılan çocukların ve ailelerinin özgürlüğü, PKK-PYD tarafından sürülen diğer toplulukların da yurtlarına kavuşmaları anlamına gelecektir.‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ diyen, ölmekten korkmayan, geri dönmeyi düşünmeden, düğüne gider gibi cepheye koşan bir milletiz” ifadelerini kullandı.

AĞIR İMTİHANLARDAN GEÇTİK

Bundan sonra da mücadelenin devam edeceğini söyleyen Başkan Şimşek, “Bizler Sultan Alparslan’ın, Ertuğrul Gazi’nin, Fatih Sultan Mehmet Han’ın, Abdulhamit Han’ın, Şerife Bacının, Seyit Onbaşınıntorunlarıyız.Şimdiye kadar millet olarak çok büyük badirelerden, ağır imtihanlardan geçtik. Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da tarihten binleri silmek isteyen insanlığım kaybetmiş güçlere karşı muzaffer olduk. Tarihimizin en büyük ihanetlerinden biri olan 15 Temmuz’da hain darbe ve işgal girişiminde hainler geçit vermedik.Şüphesiz bu başarıların altında yatan, ihanetlere geçit vermeyen cesaretin altında yatan milletimizin vatanına, ezanına, bayrağına ve bağımsızlığına olan aşkıdır. Milletimizin şehitlik ve gazilik sevdasıdır.7 iklim 3 kıtaya adaletle hükmeden Osmanlının torunları olarak bu günde hak ve adalet için mücadele ettik, bundan sonra da mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.

TÜM GÖREVLERE HAZIRIZ

Başkan Şimşek, “Millet olarak bu toprakların mayasına güveniyoruz. Bir ve beraber olduğumuzu biliyoruz. Irak ve Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmak istenen yapıyla bu birliğe ve beraberliğe hedeflediğinin de bilincindeyiz. Dolayısıyla bir noktada bütün bölgenin hafızası konumundaki ülkemizin birliği ve beraberliği, herkes için bir umuttur. Şimdi her zamankinden daha fazla birlik olmanın, diri olmanın, bir ve beraber bir yumruk gibi düşmanın sinesine vurmanın günüdür.Büro Memur-Sen olarak bu umudun korunması adına yapılan Zeytin Dalı Harekatını destekliyor, şanlı ve kahraman ordumuzun yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Gerek duyulduğu takdirde tüm teşkilat olarak cepheye koşmayıdevletimizin vereceği tüm görevlere hazırız” dedi.busabahmalatya.com