“Gereği yerine getirilecek”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti il Başkanı Hakan Kahtalı ve parti yöneticileriyle birlikte Önder Vakfı Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada 28 Şubat’la ilgili önemli açıklamalarda bulunan Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, 28 Şubat döneminde insanların mağduriyetlerini gidermek için çok önemli yasal düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

40 YAŞ SINIRINI ORTADAN KALDIRDIK

28 Şubat’ta yaşanan mağduriyetleri giderdiklerini ifade eden Milletvekili Çalık, “Özellikle Malatya'da oluşturulan 28 Şubat Platformundaki kıymetli kardeşlerim o gün 28 Şubat Platformunun oluşmasına vesile olmuş ve tüm Türkiye'den de 28 Şubat'tan mağdur olan kardeşlerimizin taleplerini bize iletmişti. Geriye dönük haklarının iadesi, Sosyal Güvenlikte primlerinde oluşan açık dahil olmak üzere, memuriyetlere yeniden dönüş, o esnada görevli olan ya da stajyer memur olan kardeşlerimizin görevlerine dönmesi konusunda çok önemli yasal düzenlemeleri yapmıştık. 40 yaş sınırı çok önemli bir sınırdı. 28 Şubat 1997 yılında mağduriyet yaşayıp çalışan ve sonrasında 40 yaşında olduğu için memuriyete atanamayanlar için 40 yaş sınırını ortadan kaldırdık. O dönemde öğrenci olup okullarını bitiremeyenlere 2007'de getirmiş olduğumuz af ile okullara dönüşlerini sağladık. Okumalarını ve sonrasında mesleklerini icra etmelerine vesile olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyeti hepimizin hassasiyetidir. Bu hem insanı hem de İslami hassasiyettir” şeklinde konuştu.

28 Şubat’ı yapanların davalarının devam edeceğini kaydeden Milletvekili Çalık, “15 yıllık iktidarımızın belki de en fazla bizde memnuniyet yaratan hak iadeleri olduğunu ifade etmem gerekir. 28 Şubat'ı yapanlar ile ilgili davalarımız devam ediyor. Ankara'da devam eden davalarda bizden arkadaşlarımız da müdahil olmuş vaziyetler. Ve davaları yakın bir şekilde takip ediyorlar. Yine Bolu'daki insan hakları başkanımızın da yakın takibinde olan bu dava takiplerimizi bizde Genel Merkezdeki arkadaşlarımız ile birlikte takip ediyoruz” diye konuştu.

MALATYA O DÖNEMDE PİLOT İL OLARAK SEÇİLMİŞTİR

Milletvekili Çalık, “Diğer 28 Şubat yargılamalarında o süreci en ağır şekilde yaşayan şehirlerden bir tanesi Malatya’dır. Malatya o dönemde pilot il olarak seçilmiştir. Üniversite başta olmak üzere meydana getirilen başörtüsünü yasakları ve sonrasında ulusal basında Kara Cuma diye atılan manşetleri bugün gibi hatırlıyoruz. O gün üniversitenin en dışından içeriye dahi kız çocuklarımız başörtüsüyle içeriye giremiyordu. Otobüslerde başlarını açıp üniversitenin bahçesine girebiliyorlar da ancak. O gün üniversite senatosunun almış olduğu kararı Malatya'daki bu dava uğruna mücadele eden kardeşlerimiz engel olmak ve tepki göstermek adına bir araya gelmişlerdi” dedi.

Adaletin yerini bulacağını ifade eden Milletvekili Çalık, “Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak üzere yapılan darbelerin, milleti yapılan darbelerin hesabı da bu mahkemelerde sorulacaktır inşallah” söylemlerinde bulundu.busabahmalatya.com