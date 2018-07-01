GERÇEKLEŞTİREMEDİK!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz’ın, oklarının hedefinde yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu vardı. Dün parti binasında partililerin de bulunduğu bir basın açıklaması yapan İl Başkanı Kiraz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP İl Başkanlarının şehit cenazelerinde protokole alınmamasıyla ilgili, “Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; 'CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin” açıklamasına tekrar tepki gösterdi. Öte yandan 24 Haziran seçimlerini yine değerlendiren Kiraz, önemli açıklamalarda bulundu.

Seçimden yeni çıktıklarını ve seçimin ertesinde ülkede beklenen bir huzur ortamının beklediğini ileri süren Başkan Kiraz, seçimler biter bitmez, gerek Bakanların açıklamalarına, gerek AK Partililerin değerlendirmelerine baktıklarında ülkeyi kaosa sürüklemeye çalışan, bir çatışma ortamının gelecek dönemde şekillendirmeye çalışılan bir anlayışı gördüklerini ileri sürdü.

BU SORUMSUZ VE TUTARSIZ BİR DAVRANIŞTIR

“İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun valilere yaptığı çağrıda ‘CHP’nin İl Başkanlarına bundan sonra şehit cenazelerinde protokolde yer verilmeyecek’ gibi bir açıklaması vardı” diyen Başkan Kiraz, “Tabi bu açıklamaya dair bir değerlendirmemiz olmuştu, ancak 81 il başkanımız Türkiye genelinde bu saatlerde bu konuya ilgili bir açıklama yapıyorlar. Genel merkezimizin talimatları doğrultusunda, biz belki biraz erken adım atarak açıklamamızı erken yapmıştık. Bugün yine bu konu hakkında görüşlerimizi ifade etmek istiyoruz. Bakanın bu ifadesini öncelikle bir kaos çağrısı olarak değerlendiriyorum, bu sorumsuz ve tutarsız bir davranıştır. Bunu asla kabul etmemiz mümkün değil. Şehitlerimizin arasına daha önce önemli ayırımlar yapıldı, bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi şehit cenazeleri üzerinden millet bölünmek isteniyor. Bu ülkede yaşayan insanlar ve halkı olarak buna da asla geçit vermememiz gerekiyor” diye konuştu.

BU SEÇİMLERİN ARDINDAN BİR TABLO OLUŞTU

Seçimler hakkında da konuşan Başkan Kiraz, “Bu seçimlerin ardından bir tablo oluştu. Bu tabloyu elbette CHP kendi içerisinde, yönetim kadrolarında, örgüt yapısında derinlemesine bütün ayrıntılarıyla birlikte değerlendiriyor. Seçimlerden önce bütün partilerden daha fazla bir performans ortaya koyduk, sonuca baktığımızda da değerlendirme yaparken vatandaşlarımız yanlış anlayabiliyor, biz iktidar olmadığımız sürece bir başarı öyküsü çıkarmıyoruz. Bir başarı yazmıyoruz bu yanlış anlaşılmasın, bu yanlış değerlendirilmesin ama biz vicdani sorumluluk olarak, yapmış olduğumuz çalışmalarda vicdanımızın rahat olduğunu ifade ediyoruz. Seçim sonucuna göre bizi iktidar etmeyen bir sonuç bizi memnun eden bir sonuç değildir. Malatya’da da bu sonuç bizi mutlu etmedi, Malatya’dan daha fazla vekil çıkardığımızda bu sonuç mutlu olacaktı ama bunu gerçekleştiremedik. Ama oyumuz bir miktar arttığını gördük, bunu paylaştık, iktidar partisinin de oylarının ciddi anlamda düştüğü tespitini ortaya koyduk” şeklinde konuştu.

KEMAL KILIÇDAROĞLU BİZİM GENEL BAŞKANIMIZDIR

Partide bir genel başkan sorunu bulunmadığını açıklayan Başkan Kiraz, “Bugün partimizde bir genel başkan sorunu söz konusu değildir. Kemal Kılıçdaroğlu da bizim Genel Başkanımızdır, Muharrem İnce de bizimdir, Kılıçdaroğlu da bizimdir. Elbette ki burada aldığımız oylar her ikisinin de sonucudur. Bu sonuca göre Cumhurbaşkanı adayımız yüzde 30 oy almıştır, bu psikolojik bir sınırdır. Yine bunu sağlayan Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Hem parti adayını belirleyen, hem partinin seçim bildirgelerini Türkiye’nin önüne koyan da o dur. Dolayısıyla bunlar arasında bir ayrım yapmak, birbiriyle çatıştırmak kimseye bir şey kazandırmayacaktır. Genel Başkanımızın talimatı var. Cumhurbaşkanı adayımız illeri ziyaret edecek ve biz elbette ki misafir edeceğiz, halkla buluşturacağız. Seçimden önce mitinglerin iyi geçmesi için CHP örgütleri büyük çaba sarf etti, daha fazla oy alması için çaba gösterdik ve seçimden sonra da bizim önemli bir değerimizdir, buna sahip çıkacağız. Nasıl ki seçimden önce nerelere, hangi noktalara ziyaretlerde bulunmuş isek, aynı şekilde bu noktalara yine gideceğiz. Oy istediğimiz herkesin gönlünü alacağız, oy versin veya vermesin bütün Malatyalılara teşekkür edeceğiz” şeklinde konuştu.

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