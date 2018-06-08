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Gençlik Meclisi'nden bir aileye iftar ziyareti

Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri Malatya Kent Konseyi’nin 2018 yılı lokomotif projesi olarak başlattığı 'Kendine ve Kentine Saygı Duy' projesi kapsamında Kiltepe Mahallesi'nde ikamet eden Doğan ailesini ziyaret ederek birlikte iftar açtı.

Gençlik Meclisi'nden bir aileye iftar ziyareti

Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri Malatya Kent Konseyi’nin 2018 yılı lokomotif projesi olarak başlattığı 'Kendine ve Kentine Saygı Duy' projesi kapsamında Kiltepe Mahallesi'nde ikamet eden Doğan ailesini ziyaret ederek birlikte iftar açtı.

08 Haziran 2018 Cuma 16:50
Gençlik Meclisi'nden bir aileye iftar ziyareti

Projenin en önemli konularından biri olan 'Yaşlılara Saygılı Ol' sloganından yola çıkarak bu tür ziyaretlere yapmayı çok önemsediklerini ifade eden Gençlik Meclisi üyeleri, yaşlı çiftle uzun uzun sohbet ederek çiftin hayat tecrübelerinden yararlanma fırsatı buldu. Gençler olarak yaşlıların nasihatlerinden ve hayat tecrübelerinden faydalanmalarının gerektiğini belirten üyeler, Kentine ve Kentine Saygı Duy projesinin en önemli ayaklarından bir tanesinin yaşlılara saygılı olmak olduğunu belirterek, yaşlılara saygının kültürümüzün en önemli taşlarından birinin olduğunu ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şeyho Doğan ise, Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin yapmış olduğu ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, bu tür programların toplumda örnek teşkil etmesi gerektiğini söyledi. 

Ramazan ayı içerisinde birkaç yalnız yaşayan aileyi ziyaret eden Gençlik Meclisi üyeleri, Ramazan ayı ve sonrasında da ev ziyaretlerine devam edeceklerini belirterek, desteklerinden dolayı Malatya Kent Konseyi’ne teşekkür etti. 

busabahmalatya.com

İHA

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MalatyaGençlik MeclisiKent KonseyiIftarKiltepe
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