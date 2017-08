Gerçekleşen ziyarette, ‘Genç Çiftçilerin’ sorunları ve genel itibari ile Malatya’ya yapılan yatırımlar üzerine istişare edildi. Ziyarette konuşan Genel Başkan Bayduz şu ifadelere yer verdi:

EMİN ADIMLARLA İLERLEYECEĞİZ

“Öncelikle DSİ 92. Şube Müdürümüz Arif Tüfekçi Beye, ilimize gece gündüz demeden yapmış olduğu özverili çalışmalarından dolayı şahsım, Gençlik Konseyi ailesi ve Malatyalılar adına teşekkür ediyorum. Gençlerimizin, yani bizlerin, en büyük sorunlarımızdan olan yönlendirilmemek ve desteklenmemek artık geride kaldı. Her alanda olduğu gibi ‘tarımda, çiftçilikte’ de büyük destekler ve hibeler verilmektedir. Bu desteklerden yararlanıp milletimizin ihtiyaçlarını bizlerde elimizden geldiği kadar karşılamaya ve taleplerini yerine getirmeye başladık. Bu da çiftçiliğe olan ilgiyi daha da çok arttırmaya başladı. Çünkü çiftçinin yani tarım ile uğraşan her kesimin en büyük sorunu susuzluktur. Bu anlamda DSİ tarafından ciddi çalışmalar ve projeler yapıldığına yerinde şahit olduk. Arif Beyin de bizlere yeni projelerinden ve çalışmalarından bahsetmesi, İlimizi büyük yatırımlar bekliyor anlamına gelmektedir. Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey’in ilimize gelişinden sonra, Özal’ın memleketi Malatya’mıza bakış açısı her zaman olduğu gibi yine değişmiştir ve bizatihi destekler verip İlimizi el üstünde tutmaktadır. Bu da bizleri yani gençleri sevindirmektedir. Çünkü devletimizin kol kanat gerip destek vermesi genç kesimi onurlandırıp daha çok çalışmasına vesile olmaktadır. Bahsettiğimiz gibi genç kesim olarak bizlerde her alanda aktif olup milletin gençleri olarak vakur duruşumuzu bozmadan emin adımlar ile ilerleyeceğiz.”

TÜFEKÇİ TEŞEKKÜR ETTİ

DSİ 92. Şube Müdürü Arif Tüfekçi ise, “Gençlik Konseyini ilk kurulduğu günden bu yana takip ediyorum. Ciddi anlamda büyük çalışmalara imza attıklarını gördüm. Genel Başkan Ahmet Bayduz Beyi ve ekibini kutluyorum. Bugün genç kardeşlerim bir diğer genç kardeşlerimin ve Malatyalılarımızın sorunlarını paylaşmak adına burada bizleri ziyaret ettiler ve bizlerde onları ağırlama fırsatını bulduk. Sorunlara çözüm arama noktasında istişare ettik. Yapılan her çalışmamızı genç kardeşlerimize anlatma fırsatını bulup onları yani farklı fikirlerin bir arada olduğu ama gönüllerin her zaman hep beraber olduğu kardeşlerimizi DSİ 92. Şube Müdürlüğümüz de ağırladık. Kendilerine ve Gençlik Konseyi Genel Başkanı Ahmet Bayduz Bey’e teşekkür ediyorum” dedi.

HABER MERKEZİ