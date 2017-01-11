11 Ocak 2017 Çarşamba

Gençlik Konseyi’nden büyük destek

Gençlik Konseyi Arapgir Yatılı Bölge Ortaokulu’nda, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavına hazırlanan öğrencilere, 4 bin adet TEOG yardımcı kitap kaynakları ve yaprak testi dağıttı.

11 Ocak 2017 Çarşamba 12:12
Gençlik Konseyi’nden büyük destek

  Okul Müdürü Aydın Yurtsever, İlçe Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü Ergül Bay ve Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmenlerinin de katılımı ile kaynaklar öğrencilere dağıtılırken, etkinlikle ilgili bilgiler aktaran Gençlik Konseyi Genel Başkanı Ahmet Bayduz "En büyük yatırımımız geleceğimizin teminatı olan gençlerimizdir. Onları hayata hazırlamak için bir üst eğitim kurumuna yerleşirken, en iyi okulları kazanmalarını istiyoruz. Bu başarıyı daha da ileriye taşıma azmindeyiz. Bu sebeple gençlerimize 4 bin adet yardımcı kaynak ve yaprak testlerimizi dağıttık. Daima genç fidanlarımızın yanında olacağız. Sınav öncesi ve sonrasında da çeşitli sosyal etkinlikler planlıyoruz. Şimdiden sınava girecek bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

ÖĞRENCİLER ADINA MEMNUNUZ
   Arapgir Gençlik Konseyi Temsilcisi Bayram Koç ise “Kaynak kitaplarımızı ve yaprak testlerimizi sınava girecek olan öğrencilerimizin kullanımına sunulmak üzere okul müdürümüze teslim ettik. Öğrencilerimiz bu kitaplardan istifade edeceği için memnun olduk. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDERİZ
  Okul Müdürü Aydın Yurtsever de, “Bu güzel ve anlamlı çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geleceğine sahip çıkan böyle gençlerin olması bizleri ve tüm arkadaşlarımızı mutlu etti. Bizler de daima gençlerin yanındayız” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ
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