Konu ile alakalı açıklama yapan Gençlik Konseyi Genel Başkanı Ahmet Bayduz şu ifadelere yer verdi.

“Bu tür inceleme gezilerinin öğrencilerin zihninde önemli bir yer tutacağını, fikir dünyalarında yeni bir filiz ve ufuk oluşturacağına inanıyorum. Önümüzdeki günlerde de bu tip uygulamaların ve ziyaretlerin daha sık yapılmasını sağlayacağız. Kitabi uygulamalar şu anki mevcut uygulamaların ve teknolojinin gerisinde kalmaktadır. O yüzden öğrenciler bu tip ziyaretlerde gerçekteki uygulamaları günümüzdeki güncel işleyiş haliyle yerinde görme fırsatı buluyorlar. Şu an öğrenim hayatında olan bu yeni kuşağın özellikle Ar-Ge ve inovasyon konusunda çok istekli olduğunu görmek beni son derece umutlandırıyor ve memnun ediyor. Kuşak temsilcilerimiz teknolojiyi çok hızlı ve iyi kullanıyor. Bu yüzden özellikle dünyadaki literatürlerin incelenmesi, dünyadaki gelişmelerin takip edilip ülkemize taşınması konusunda son derece hızlı. Bu sebeple bu sıçramayı yapabilecek kararlılıktalar. Çünkü onlar çok hızlı düşünen ve sonuca da çok hızlı gitmek isteyen bir kuşak. Bu kuşaktan çok ümitliyiz.” (Bülten)

İHA