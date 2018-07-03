Gençlerimizin medeniyeti için…

Malatya İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Feyza Uçar, Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Gençlik Koordinatörlüğünün amaçlarına da değinen Uçar, önemli açıklamalarda bulundu.

Geleceği inşa edecek gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı, medeniyet perspektifine sahip bir şekilde yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca muhtelif çalışma programları ve hizmetlerin yürütüldüğünü ifade eden Uçar, söz konusu gençlik çalışmalarını koordinasyon ve eşgüdüm içerisinde planlamak, yürütmek, takip etmek ve sonuçlandırmak amacıyla erkek ve kadın il ve ilçe gençlik koordinatörleri görevlendirilmiş olup bununla, gençlere yönelik programların ve hizmetlerin daha etkin, verimli, hızlı, sürekli, sistematik ve başarılı bir şekilde icra edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

ETKİNLİKLER DÜZENLENİYOR

Koordinatörlüğün kapsamına da değinen Uçar, “Kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon ile hiçbir genci dışarıda bırakmadan toplumun bütün kesimlerine hizmet götürülmesi amaçlanmaktadır. Malatya İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü olarak bütün ilçelerimizde ilçe müftülükleri bünyesinde erkek ve kadın gençlik koordinatörlüğü birimlerimizi oluşturup gençlere yönelik dini, milli, sosyal ve kültürel çalışmalarımızı başlatmış bulunmaktayız. Bu bağlamda Diyanet işleri Başkanlığı ile Gençlik Spor Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği KYK öğrenci yurtlarında görevlendirilen diyanet personeli ile manevi rehberlik hizmeti verilerek üniversite gençliğimizin dini, milli, ailevi vb. alanlarda sorularına cevaplar, sorunlarına çözümler bulunarak onlara dini danışmanlık ve rehberlik yapılmaktadır. Dini, tarihi, kültürel geziler, piknik, yarışma, aylık olarak sabah namazı buluşmaları vb. etkinlikler düzenlenmektedir” şeklinde konuştu.

MANEVİ REHBERLİK HİZMETİ VERİLİYOR

Liselere yönelik aylık konferansların tertip edildiğini belirten Uçar, “Üniversitemizde kurduğumuz öğrenci topluluğu marifetiyle yıl içinde birçok konferans ve etkinlik gerçekleştirilmiştir. Üniversite gençliğine yönelik olarak yıl boyunca gençlik merkezimizde tefsir okumaları, hadis okumaları, adab-ı muaşeret, aile ile ilgili sık sorulan sorular, kitap kritikleri, Arapça metin okumaları, mecelle okumaları, siyer, vb. birçok alanda seminerler düzenlenmiş, halen devam etmektedir. Üniversite gençliğinin yanı sıra 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilimizdeki MEM e bağlı orta öğrenim pansiyonlarında kalan gençlerimize yönelik özel olarak seçilmiş kuran kursu öğreticileri ve imamlarımız tarafından manevi rehberlik hizmeti verilmiş olup okul idareleri ve öğrenciler tarafından takdir görmüş, olumlu dönütler alınmıştır. Gençlik koordinatörlüğü planlaması ile İl kadın vaizlerimiz tarafından liselere yönelik aylık konferanslar tertip edildi” diye konuştu.

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