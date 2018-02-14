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Gençlerden MASKİ’ye ziyaret 

Malatya Anadolu Lisesi öğrencileri MASKİ Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti. 

Gençlerden MASKİ’ye ziyaret 

Malatya Anadolu Lisesi öğrencileri MASKİ Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti. 

busabahh
busabahh
14 Şubat 2018 Çarşamba 15:38
Gençlerden MASKİ’ye ziyaret 

Lise öğrencileri Müdür Yardımcısı Mehmet Özgür’e Rehber Öğretmeni Ferat Dalaman, Matematik Öğretmeni Hasan Sürücü ve Edebiyat Öğretmeni Ali Balaban’ın katılımıyla, Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir MASKİ’nin yaptığı çalışmaları anlatarak bilgilendirme yaptı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü şehrin altyapısını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. MASKİ, çalışmalarının gelecek için ne kadar önemli olduğunun bilincini genç nesillerde oluşturmak için çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda Malatya Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerini MASKİ Genel Müdürlüğü binasında ağırlandı. Malatya genelindeki çalışmalar ve su tasarrufu ile ilgili sunum yapan Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, "Kurulduğumuz günden itibaren ölçülebilir, hesap verilebilir çalışmalar yaptık. Her gün bir önceki günün işine yeni işler katarak ilerledik. Planlı sistemli bir şekilde çalışıyoruz. Neredeydik, nereye geldik ve nereye gitmeyi hedefliyoruz sorularını sürekli gündemimizde tutuyoruz. Geleceğimizin teminatı olan siz sevgili gençlere yaşanılabilir bir Malatya bırakmak için çalışıyoruz. Kaptajdan gelen suyumuzu aynı kalite ile musluklarınıza ulaştırma gayreti içindeyiz. Son 44 yılın en kurak yılını yaşıyoruz. Malatya genelinde yaptığımız altyapı çalışmaları soncunda bu sene su sıkıntısı yaşamıyoruz. Su kendini yenileyemeyen bir kaynak ve dünya genelinde hızla artan ve tüketen bir nüfus var. Bu sebeple Dünya genelinin içilebilir su miktarı azalıyor. Bizim yaptığımız çalışmaların yanı sıra sizlerin de suyumuza sahip çıkmanız gerekiyor. Suyu tasarruflu kullanma konusunda hassas davranmalıyız" dedi.


Okul Müdür Yardımcısı Mehmet Özgür, Malatya genelindeki özverili çalışmaları ve sunumları için Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir’e teşekkür ederek, "İnsan olarak hepimizin birey, çevre, toplum ve ülke gibi değerlerimiz var. Yaptığınız sunumla öğrencilerimize pencere araladınız. Toplumsal ve ülkesel düzeyde sorumlulukları olduğunu hatırlattınız. Suyun hayatımız için önemi ve su tasarrufu konusunda önemli bilgiler verdiniz. Malatya’mız için yaptığınız çalışmalar ve sunumunuz için öğretmenlerim ve öğrencilerim adına teşekkür ederim” diye konuştu.
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatya Anadolu LisesiöğrenciMASKİ Genel Müdürlüğü
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