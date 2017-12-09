Anadolu Gençlik Derneği (AGD) mensubu gençler, “İşgalci İsrail’i de, Tel Aviv’i de, Washinton’u da tanımıyoruz” dediler.

“Kudüs Filistin’in başkentidir, İslam diyarıdır” sloganları atan gençler adına açıklamalarda bulunan AGD Üniversite Başkanı Enez Gürkan şunları kaydetti:

“ Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in kanlı ortaklığı ve işgal planları devam ediyor. 2003’de ABD dışişleri bakanı tarafından Orta Doğu’da 22 ülke dönüşüme uğrayacak, söylemi harap olan onca ülkeden sonra, 2017’de başkent değiştirme noktasına gelmiştir. Siyonizm taşeronu Trump, Filistin’in başkenti Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacaklarına ve Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacaklarına dair açıklamalarda bulunmuştur. Kudüs’le ilgili böyle hadsiz ve hukuksuz bir tasarruf ABD’yi de İsrail’i de hiç ummadıkları bir neticeyle karşı karşıya bırakacaktır. ABD, Afganistan’dan Irak’a, Suriye’den Libya’ya, Yemen’e bütün dünyaya katliam yayan seri bir katildir. ABD kendi kıtasından çıkıp, Orta Doğu’da işgalci İsrail’in planlarına öncü kuvvet olarak zemin hazırlamaktadır. Bu çıkış aynı zamanda ABD’nin bu plandaki yerini alenen ayyuka çıkarmaktadır. Bu plan bölgemizi ve insanlığı tehdit eden, Irak’ı parçalayan, Suriyelileri mülteci hale getiren, bir ucu Türkiye’mize dayanan Siyonizm planıdır. Kudüs meselesi bu plandan gayrı bir mesele değildir. ABD’nin aldığı bu karar sadece Müslümanları ilgilendiren bir karar değil vicdan sahibi olan her insanı ilgilendiren bir karardır. ABD burada insanlığa karşı da bir suç işlemektedir çünkü bir milletin ve devletin sınırları içerisinde başka bir devlet adına temsilcilik açma gibi bir işgal girişiminde bulunmuştur. Elindeki kara propaganda gücü ile İslam’ı ve Müslümanları terörle özdeşleştirmeye çalışan ABD’nin, sadece dünya silah ticaretindeki liderliği ile dahi terörün yuvası olduğu tescillidir. Dostunu-düşmanını bilemeyen, dostunu-düşmanını seçemeyen toplumlar yüzüstü düşmeye mahkum kalırlar.”

HABER MERKEZİ