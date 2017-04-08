Yeşilyurt Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısının İkinci Oturumu gerçekleştirildi. Toplantıda, encümen üyeleri ile İhtisas Komisyonlarında görev alacak üyeleri belirleyen Yeşilyurt Belediye Meclisi, 2. oturumunda komisyonlardan gelen raporlar ve teklifleri tek tek görüşerek karara bağladı.

Yeşilyurt Belediyesi’nin MAŞTİ karşısındaki Hizmet Binası Toplantı Salonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat başkanlığında gerçekleşen toplantıda ilk olarak 4 Nisan 2017 tarihli Nisan Ayı Meclis Toplantısından alınan kararların özeti oy birliğiyle kabul edildi.

Ağırlıkla imar maddelerinin görüşüldüğü toplantıda bazı maddeler bir sonraki toplantıya ertelendi, bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi.

“HEDİYEM KURAN OLSUN” KAMPANYASINA DESTEK

Belediye Meclisi, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan “Hediyem Kur’an Olsun” kampanyasının desteklenmesini oybirliği ile kabul ederken, Sütlüce Mahallesi’nde mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesi’ne ait bir arsanın 300 metrekarelik bölümünün Kur’an kursu ve müştemilatlarının yapılması için Yeşilyurt İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi de kabul gördü.

PARK ALANININ İSMİ “ŞEHİT MUSTAFA BALTACI” OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonu raporu doğrultusunda; 2007 yılında Osmaniye’de teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Komando Onbaşı Mustafa Baltacı’nın isminin, Özalper Mahallesi Güllü Sokak’ta bulunan, daha önceden “Muhtarlık” olarak isimlendirilen parka verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

200 BİN TL PARA YARDIMI

Meclis, 2017 yılında gençler, kadınlar, çocuklar ve engelli vatandaşlara yönelik düzenleyeceği sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler için Yeşilyurt Kent Konseyine Belediye Kanununun 76’ncı maddesi gereğince 200 bin TL para yardımında bulunulmasını onayladı.

Nisan ayı çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisinin Mayıs Ayı Olağan Toplantısı 2 Mayıs Salı Günü saat 14:00’te gerçekleştirilecek.

“İDLİP’TEKİ ALÇAK SALDIRIYI KINIYORUM”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, toplantı bitiminde yaptığı konuşmada, Suriye’nin İdlip kentinde kimyasal silahlarla gerçekleştirilen saldırının insanlık dışı olduğunu söyledi. Başkan Polat, “Suriye’nin İdlip kentinde geçtiğimiz günlerde kimyasal gazlarla gerçekleşen, onlarca insanın hayatını kaybettiği insanlık dışı saldırıyı en ağır biçimde kınıyoruz. İnsan olan, vicdan sahibi olan hiç kimse bu alçaklığı yapamaz. Dünya’nın gözü önünde gerçekleşen bu katliam tüm insanlığa yapılmıştır. Dünyadaki örgüt ve kuruluşlarında iflas ettiği çok açıktır, hiçbir değerleri yoktur. Bu yaşananlara sessiz kalmak, duyarsız yaklaşmak ancak vicdanları körelmiş, kalpleri kararmış insanlara mahsustur. Görüntüleri izlerken kanımız dondu, böyle bir vahşeti yapan ve yaptıranları Allah’a havale ediyorum. Cenab-ı Allah zulüm ve baskı altında olan, hain saldırıların hedefindeki tüm kardeşlerimizin yardımcısı olsun” dedi.











SELAHATTİN BAYRAK