12 Nisan 2017 Çarşamba

Gençler Eskişehir’e bileniyor

U21 1. Ligi’nde bu yıl başarılı bir sezon geçiren Yeni Malatyaspor alt yapısı Salı günü kendi sahasında Eskişehirspor ile karşı karşıya gelecek. Bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından dün başlayan sarı kırmızılı gençlerde eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

12 Nisan 2017 Çarşamba 14:31
Gençler Eskişehir’e bileniyor

  Hafta sonu deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor U21 takımı ile 2 – 2 berabere kalarak liderlik yarışında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’un 3 puan gerisine düşen Yeni Malatyaspor U21 takımında futbolculara verilen 1 günlük izin sona erdi. Orduzu Pınarbaşı’nda kendi tesislerinde dün saat 14.00’de bir çalışma gerçekleştiren Yeni Malatyaspor’da antrenmanda tüm futbolcular katıldı. Zorlu Eskişehirspor maçı öncesi takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmaması teknik heyeti mutlu ederken, genç oyuncuların giderek artan form düzeyi de umut verdi.

UÇKUN: ESKİŞEHİR MAÇINA TAM KADRO HAZIRLANIYORUZ
  Alt yapıdan sorumlu antrenör Murat Uçkun kalan 7 hafta öncesi oyuncularına güvendiğini belirterek, “Mevcut şartlarda en iyi mücadeleyi verdiğimizi düşünüyorum. Burada uzun bir süre tam kadro çalışmadık. Ya sakatlıklar ya cezalılar oldu. Ancak bu hafta Eskişehir maçında inşallah tam kadro çıkacağız. A takım gibi biz de şampiyonluk yaşayabilirsek çifte mutluluk olacak. Aynı zamanda bu Malatya tarihinde bir ilk olacak. Genç oyuncularımıza bunu anlatıyoruz. Onlar da pes etmeden çalışıyor. Kalan 7 maçımızı iyi bir seri ile kapatmak istiyoruz. Gaziantep mutlaka puan kaybedecektir. Biz sonuna kadar kovalayacağız, gerisi nasip işi” dedi. Yeni Malatyaspor – Eskişehirspor U21 müsabakası Salı günü saat 13.00’te oynanacak. 

FATİH AVCI
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