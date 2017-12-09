Malatya Mahmut Çalık Anadolu Lisesi öğrencileri, köy okullarına anlamlı bir yardım gerçekleştirdi. Malatyalı hayırsever İş Adamı Mahmut Çalık’ın yaptırdığı Anadolu Lisesi öğrencileri kendi imkânları ile oluşturdukları paralarla köy okullarına malzeme yardımı yaptılar.

Anadolu Lisesi'nden mezun olan bir kısım öğrenciler ile mevcut okuyan öğrenciler öncülüğünde yapılan organizasyonda toplanan malzemeler Arapgir ilçesindeki Suceyn, Bostancık ve Konducak okullarına dağıtım için 5 Aralık'ta yola çıktı.

Kafile lideri Müdür Yardımcısı Osman Aladağ ve bilişim teknolojisi öğretmeni Muhammed Karagöz ile birlikte, hazırladıkları yardımların gönderilmesinden ve yaptıkları davranışın amacına ulaşmasından duydukları mutluluk belli oluyordu. Yardım alan okul idarecileri, öğrencilerin yüreğini ve bedenini ısıtan giyecek yardımlarının yerinde olduğunu, bu duyarlılığın tüm halkta yaygınlaşacağını umut ettiklerini söylediler.

PAYLAŞTIKÇA MUTLULUK ARTAR

Konu ile ilgili açıklamada bulunan okul idaresi yetkilileri ve okul aile birliği, Mahmut Çalık'ı kendilerine örnek aldıklarını ve öğrencilere yardımda bulunmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söylediler. Açıklamada, "Elbette onun kadar hizmet etmemiz mümkün değildir. Ama geleceğin nesli olan bizler, imkânlarımız el verdiği sürece bu alışkanlıklarımız devam edecektir. Çünkü veren el alan elden üstündür. Bu tür davranışların ilimizde ve ülkemizde yaygınlaşması en büyük temennimizdir. Çünkü paylaştıkça mutluluğumuz artar” denildi.

Okul aile birliğinin gelecekteki hedeflerinin başında Mahmut Çalık Anadolu Lisesi mezunlarının çoğaldıkça okul adına vakıf kurmak olduğu da belirtildi.

SELAHATTİN BAYRAK