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GENÇLER AFRİN GAZİSİNE ZİYARETTE BULUNDU

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’de terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarına yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nda yaralanan Uzman Çavuş Adem Bayram'ı Erzincan Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve gönüllü gençler evinde ziyaret etti.

GENÇLER AFRİN GAZİSİNE ZİYARETTE BULUNDU

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’de terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarına yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nda yaralanan Uzman Çavuş Adem Bayram'ı Erzincan Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve gönüllü gençler evinde ziyaret etti.

busabahh
busabahh
27 Şubat 2018 Salı 11:24
GENÇLER AFRİN GAZİSİNE ZİYARETTE BULUNDU

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’in kuzeyindeki Bülbül Beldesi bölgesinde yürüttüğü operasyonda sol kolundan yaralanan ve tedavisi için baba ocağına gelen 26 yaşındaki Uzman Çavuş Bayram’ı Erzincan Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gönüllü gençler evinde ziyaret etti. Kolundan yaralanan askere geçmiş olsun dileklerini ileten gençler, “Gazimize geçmiş olsun dileklerimizi iletir, vatan uğrunda can veren evlatlarımıza, ailelerine ve bu uğurda mücadele eden tüm askerlerimize minnettarlığımızı bildiririz. Rabbimden tüm askerlerimizi korumalarını, onlara güç ve kuvvet vermelerini diliyorum” şeklinde konuştu. 

TEDAVİSİNİN ARDINDAN GERİ DÖNECEK

Gençlere ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Uzman Çavuş Adem Bayram'ın babası Süleyman Bayram da, “Gazi babası olarak tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Oğlum Afrin'de yürütülen operasyonda yaralandı ve Gazi olarak evine geldi. Tedavisinin ardından tekrar silah arkadaşlarının yanına Afrin'e dönecek. Silahlı Kuvvetlerimize Rabbim başarılar nasip etsin” diye konuştu.

Gazi annesi Menşure Bayram ise, “Allah’tan şehitlerimize rahmet gazilerimize acil şifalar dilerim. Rabbim devletimizi, milletimizi, askerimizi, polisimizi her türlü beladan korusun. Cenab-ı Allah melekler ordusu ile ordumuza zaferler nasip etsin inşallah. Siz gençlerin gelip bizleri oğlumuzu ziyaret etmeniz bizim için çok büyük bir moral oldu. Hepinize teşekkür ederim” açıklamalarını yaptı.(İHA)

İHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı KuvvetleriAfrinPKK/KCK/PYD-YPG Ve DEAŞZeytin Dalı HarekatıUzman Çavuş Adem Bayram
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