Cumhuriyet, Atatürk, İnönü ve Ankara Üniversitelerinden sanatçıların katıldığı workshopla başlayan etkinlik kapsamında müzik dinletisi ve sergi açılışı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi’nde düzenlenen etkinliğin sergi açılışına Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Şevket Keskin, , daire başkanları ile sanatçılar katıldı. Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, yaptığı konuşmada, 2017 Kültürel-Sanatsal Etkinlikleri Kuşağı kapsamında Genç Yetenekler Sanat Buluşmasını düzenlediklerini belirtti.



Mumcu, tüm Malatyalıları, sergiyi gezmeye davet etti

Türkiye genelindeki üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerine çağrıda bulunarak genç sanatçıların eserlerini sergilemek üzere talep ettiklerini kaydeden Mumcu, “28 İl’den 68 eser bize ulaştı. Gerçekten çok özgün çalışmalar. Sanat Galerimiz de kendi içerisinde 32 branşta 72 kursla devam ediyor. Bütün Malatyalı hemşerilerimizi, Sanat Galerimizdeki bu etkinlikleri görmeye, katılmaya davet ediyorum. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Katılımcıların resim, heykel, seramik, grafik, Geleneksel Türk-İslam Sanatları ve görsel sanatlar alanlarında verdiği eserlerin yer aldığı sergi 9 Nisan’a kadar devam edecek.

İHA