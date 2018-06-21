Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 26°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
95057
ALTIN
192.694
DOLAR
4.7244
STERLİN
6.2562
EURO
5.4834

Genç öğretmen ve babası son yolculuklarına uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden Özlem öğretmen ile babası gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. 

Genç öğretmen ve babası son yolculuklarına uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden Özlem öğretmen ile babası gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. 

21 Haziran 2018 Perşembe 18:13
Genç öğretmen ve babası son yolculuklarına uğurlandı

Gazitantep’in Şahinbey ilçesinden Malatya’nın Kuluncak ilçesine bağlı Sofular Mahallesi Ortaokulu'na Fen Bilgisi öğretmeni olarak tayini çıkan öğretmen Özlem Kılıç (28), babası Mehmet Kılıç ve kardeşi Oğuzhan Kılıç ile birlikte dün ilçeye ev bakmaya gitti. Ancak gece saatlerine kadar eşi ve çocuklarından haber alamayan anne durumu polise bildirince korkunç gerçek ortaya çıktı. Hekimhan-Malatya karayolunun 24. kilometresinde uçurumdan uçmuş olarak bulunan araçta sürücü Mehmet Kılıç ile öğretmen kızı Özlem Kılıç’ın olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlendi. Oğuzhan Kılıç’ın ağır yaralandığı kazada otopsi işlemleri tamamlanan baba ve kızı için bugün şehir mezarlığında cenaze namazı kılındı. 

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Özlem öğretmen ile babası Mehmet Kılıç gözyaşları arasında defnedildi. Cenaze namazına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Kuluncak Kaymakamı Mehmet Erdem, Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ile vatandaşlar katıldı. 
Özlem Kılıç’ın 2 yıllık öğretmenlik görevi yaptığı ve bekar olduğu öğrenilirken babası Mehmet Kılıç’ın ise Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ A.Ş.’de otobüs şoförü olduğu ve 1 ay sonra emeklilik dilekçesi vermeyi düşündüğü belirtildi. 

busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 21.06.2018 18:24
Anahtar Kelimeler:
özlem KılıçCenazeMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Enver Kiraz'dan açıklama...
Enver Kiraz'dan açıklama...
Ermeni Meselesi ve Gerçekleri Konferansı yapıldı
Ermeni Meselesi ve Gerçekleri Konferansı yapıldı
Çınar Çağrı Merkezinde telefonlara cevap verdi
Çınar Çağrı Merkezinde telefonlara cevap verdi

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim