Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli AĞBABA, TÜİK’in açıkladığı işsizlik verileri üzerine yazılı bir basın açıklaması yayınladı. Ağbaba’nın açıklaması şu şekilde:

İŞSİZLİK SORUNU BÜYÜYOR

“TÜİK’in açıkladığı verilere göre işsizlik yüzde 10,7 olarak belirlenmiştir. Ancak gerçek işsizlik rakamları bunun çok daha üzerindedir. 3 buçuk milyon civarında olduğu ifade edilen işsiz sayısı, iş aramaktan ümidini kesenler de eklendiğinde 5 buçuk milyonu aşmakta ve yüzde 16,7’ye ulaşmaktadır. Gençlerimizin işsizlik sorunu da artarak büyümekte, TÜİK’e göre genç nüfusumuzun yüzde 21,3’ü işsizlikle boğuşmaktadır.

“İŞ ÇOK AMA BEĞENEN YOK” SÖYLEMİ

Hükümetin işsizliği düşürmek için başlattığı sözde istihdam seferberliğinin başarısızlığı da, iktidar sahiplerinin aksi yöndeki tüm açıklamalarına rağmen bir kez daha gözler önüne serilmiştir. İŞKUR üzerinden kısa süreli sözleşmeli işler de işsizliğe çare olmamış, sadece sorunu ötelemeye yaramıştır. İŞKUR aracılığıyla açılan Toplum Yararına Programlara yapılan başvurular da durumun vahametini ortaya koymaktadır. Sadece Ekim ayı içerisinde, Iğdır’da açılan 204 kişilik kontenjana 2 bin 790 kişi, Çorum’da 307 kişilik kontenjana 3 bin 300 kişi, Kilis’te açılan 183 kişilik kontenjana 4 bin 400 kişi, Elazığ’da 420 kişilik kontenjana 5 bin 764 kişi başvurmuştur. Bir yandan yurttaşlarımız bir umutla iş ararken, bir yandan da AKP Genel Başkanı konuşmalarında ‘işin çokluğundan ama milletin iş beğenmediğinden’ bahsetmektedir. Bir sene bile sürmeyecek birkaç aylık işlere dahi kontenjanın 24 katı başvuru gelirken bu değerlendirmenin yapılması, iktidar partisinin ekonominin iplerini elinden nasıl kaçırdığını ve toplumdaki derin problemi anlayamadığını açıkça göstermektedir. Dolayısıyla işsizliği düşüremeyen iktidar, ‘iş çok ama beğenen yok’ söylemine sarılmaktadır.

YASAL SÜRENİN ÜZERİNDE ÇALIŞMA SAATİ

Ayrıca geçtiğimiz hafta açıkladığımız ‘Uzun Çalışma ve Etkileri Raporu’nda da yer alan bir hususun altı bir kez daha çizilmelidir. Haftalık yasal çalışma süresi 45 saat olmasına karşın ülkemizde emekçilerin yüzde 39’u haftada 50 saati aşkın çalışmaktadır. İşverenlerin illegal olarak emekçileri yasal sürenin üzerinde çalıştırmaları, işsizliğin artmasının nedenlerinden biridir. Normal şartlar altında birkaç kişinin yapacağı işler “karlılık” gerekçesiyle bir kişiye yaptırılmaktadır. Bu nedenle de işsizlik, sözde seferberlik ilanlarına rağmen düşmemektedir. Bu bariz gerçek ortadayken, gerekli denetimlerin yapılmayışı ve önlemlerin alınmayışı işsizlik değirmenine su taşıyan bir etken olmaktadır.

“YAŞANILABİLİR BİR TÜRKİYE…”

Tüm bu veriler, AKP’nin Türkiye’yi yönetme kabiliyetinin kalmadığını açıkça kanıtlamaktadır. Tüm dünya ile kavga halinde olan, Türkiye’yi artarak büyüyen bir borçlanma girdabına sokan, ekonomide tehlike sinyalleri çalarken tüm yükü halkın sırtına yüklemeye çalışan AKP’nin vadesi dolmuştur. CHP iktidarında ekonomimizi derinden etkileyen ve düşmanlık üzerine inşa edilmiş kavgacı dış politikaya son verilecek, ekonominin çarkları yeniden hızla dönmeye başlayacak, emekçilerin kazanılmış haklarında geriye gidiş duracak, asgari ücret insanca yaşanabilecek seviyeye getirilecek, sendikal haklar geliştirilecek, işsizlik hızla düşürülecektir. Yaşanabilir bir Türkiye, CHP iktidarı ile gerçek olacaktır.”

HABER MERKEZİ