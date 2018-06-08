Genç MÜSİAD'ın geleneksel iftar buluşmaları

Bir restoranda gerçekleşen iftara Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Vahit Atalan, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, Elazığ ve Adıyaman Gençlik Kurulları Başkanları, MÜSİAD Malatya Gençlik Kurulu Başkanı M. Barış Yılmaz, Genç MÜSİAD Üyeleri ve Genç STK temsilcileri katıldı.

İftarın ardından söz alan Malatya Genç MÜSİAD Başkanı Barış Yılmaz, “Ramazan ayının getirdiği bereketin ülkemizin ve İslam Aleminin tamamına yayılmasını, bu bereketin yalnızca sofralarımıza değil kalplerimize de intikal etmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

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